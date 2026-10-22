Head Sport GmbH
Näin voitte ottaa yhteyttä
Päätoimipaikka
6921 Kennelbach
Itävalta
Yrityksen profiili
Vuodesta 1950 lähtien HEAD on symboloinut innovatiivista muotoilua, teknistä huippuosaamista ja intohimoa urheiluun. HEAD:llä on kansainvälinen tuotemerkistö:
• HEAD (talvi-, maila- ja uimalajituotteet)
• PENN (tennis- ja racquetball-pallot)
• TYROLIA (suksisiteet)
• MARES/SSI/rEvo (sukellusvälineet ja -koulutus)
• LiveAboard (sukellusmatkat)
• ZOGGS (uimavarusteet)
• INDIGO (suksi- ja lumilautavarusteet)
• AQUALUNG (sukellus- ja snorkkelituotteet)
Liiketoimintamahdollisuudet
HEAD SUKSIA / KENKIÄ / SITEITÄ – HUIPPUTASON SUORITUSKYKYÄ VUOKRAAMOON JA MYYNTIIN
HEADin ammattimainen jakeluverkosto takaa luotettavan ja sujuvan toimituksen HEAD-tuotteille – ja tarjoaa jälleenmyyjille sekä vuokrausorganisaatioille ensiluokkaista palvelua ja tukea.
HEAD edustaa hyvin suunniteltuja ratkaisuja suksivuokraukseen ja korkealaatuisia tuotteita myyntiin. Monet maailman suurimmista suksivuokraamoista luottavat HEADIin – ja hyötyvät samalla kokemuksesta ja asiantuntemuksesta, jonka HEAD on saanut vuosien yhteistyöstä kansainvälisten vuokrauskumppaneiden kanssa.