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Head Sport GmbH

Tietoja
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HEAD on maailman johtava huippuluokan ja suorituskykyisten urheiluvälineiden sekä urheiluvaatteiden tarjoaja kaikentasoisille urheilijoille. Yrityksellä on viisi liiketoiminta-aluetta.

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Toimiala

Näin voitte ottaa yhteyttä

Näin voitte ottaa yhteyttä

Päätoimipaikka

Head Sport GmbH
Wuhrkopfweg 1
6921 Kennelbach
Itävalta
+4355746080
+435574608130
service@shop.head.com
http://www.head.com
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Tietoja yrityksestä

Yrityksen profiili

Vuodesta 1950 lähtien HEAD on symboloinut innovatiivista muotoilua, teknistä huippuosaamista ja intohimoa urheiluun. HEAD:llä on kansainvälinen tuotemerkistö:
• HEAD (talvi-, maila- ja uimalajituotteet)
• PENN (tennis- ja racquetball-pallot)
• TYROLIA (suksisiteet)
• MARES/SSI/rEvo (sukellusvälineet ja -koulutus)
• LiveAboard (sukellusmatkat)
• ZOGGS (uimavarusteet)
• INDIGO (suksi- ja lumilautavarusteet)
• AQUALUNG (sukellus- ja snorkkelituotteet)

Tuotekuva
© Head Sport GmbH
Tuotekuva
© Head Sport GmbH
Liiketoimintamahdollisuudet

Liiketoimintamahdollisuudet

HEAD SUKSIA / KENKIÄ / SITEITÄ – HUIPPUTASON SUORITUSKYKYÄ VUOKRAAMOON JA MYYNTIIN

HEADin ammattimainen jakeluverkosto takaa luotettavan ja sujuvan toimituksen HEAD-tuotteille – ja tarjoaa jälleenmyyjille sekä vuokrausorganisaatioille ensiluokkaista palvelua ja tukea.

HEAD edustaa hyvin suunniteltuja ratkaisuja suksivuokraukseen ja korkealaatuisia tuotteita myyntiin. Monet maailman suurimmista suksivuokraamoista luottavat HEADIin – ja hyötyvät samalla kokemuksesta ja asiantuntemuksesta, jonka HEAD on saanut vuosien yhteistyöstä kansainvälisten vuokrauskumppaneiden kanssa.

Kuva
© Head Sport GmbH