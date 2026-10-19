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Kraus & Naimer Produktion GmbH

Tietoja
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Kraus & Naimer on pitkäaikainen impulssinantaja sähkö- ja kytkintekniikka-alalla. Korkea-asteinen vertikaalinen integraatio, tuotteiden kevytrakenne, pitkäaikainen tietotaito, maailmanlaajuiset sertifioinnit ja joustavat ratkaisut ainutlaatuisen moduuliperiaatteen pohjalta asennoivat Kraus & Naimerin alan ...

Toimiala

Näin voitte ottaa yhteyttä

Näin voitte ottaa yhteyttä

Sivuliikkeet maassa

Kraus & Naimer Oy
Kiitoradankuja 8
01530 VANTAA
Suomi
+35898254240
+35898254210
sales-fi@krausnaimer.com
http://www.krausnaimer.com
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Päätoimipaikka

Kraus & Naimer Produktion GmbH
Schumanngasse 39
1180 Wien
Itävalta
+431404 06
salesknw@krausnaimer.com
http://www.krausnaimer.com
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