Lech-Zürs Tourismus GmbH
Tietoja
Lech Zürsin kunta sijaitsee Arlbergin alueen sydämessä Voralbergin osavaltiossa. Arlbergin alue on yksi kahdestatoista valikoidusta „Best of the Alps“ –jäsenalueesta. Laskettelualue kattaa 305 kilometria laskettelurinteitä ja 200 kilometria korkeavuoristo-off-piste laskettelureittejä ja kuuluu täten lajissaan maailman ...
Näin voitte ottaa yhteyttä
Näin voitte ottaa yhteyttä
Päätoimipaikka
Lech-Zürs Tourismus GmbH
Dorf 2
6764 Lech am Arlberg
Itävalta
6764 Lech am Arlberg
Itävalta