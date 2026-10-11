Münzer Bioindustrie GmbH
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Päätoimipaikka
8261 Sinabelkirchen
Itävalta
1220 Wien
Itävalta
Yrityksen profiili
Münzer Bioindustrie GmbH on omistajavetoinen suuryritys, jonka pääkonttori sijaitsee Itävallassa. Palveluvalikoima kattaa nestejätteiden käsittelyn, käytettyjen ruokaöljyjen keräyksen ja hyödyntämisen biodieselin tuotannossa, teollisuuslaitosten puhdistuksen sekä kaapeli- ja sähköjätteen kierrätyksen. Vuonna 1991 perustettu perheyritys on yksi suurimmista käytettyjen ruokaöljyjen kerääjistä ja kauppiaista Euroopassa. Wienin Lobaun öljysatamassa Münzer ylläpitää maan suurinta biodieseltehdasta. Yrityksen ensisijainen tavoite on liikenne- ja kuljetussektorin hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Yli 800 työntekijää kolmella mantereella saavutti tilikaudella 2024/25 yli 360 miljoonan euron liikevaihdon.
Liiketoimintamahdollisuudet
Jätteestä energiaksi
Münzer etsii jatkuvasti uusia kumppaneita ja yhteistyömahdollisuuksia käytetyn ruokaöljyn keräämiseen. Kierrätystalouden alalla toimivana yrityksenä se hyödyntää käytettyä ruokaöljyä kestävään biodieseliin ja näin ollen edistää liikennesektorin hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Lisäksi Münzer on kiinnostunut uusista yhteistyökuvioista edistyneiden raaka-aineiden alueella. Münzer on iloinen saadessaan vaihtaa ajatuksia yritysten kanssa, jotka keräävät ja toimittavat sopivia jätteitä ja raaka-aineita.