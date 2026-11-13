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Hexagon | NEXTSENSE

Tietoja
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NEXTSENSE on maailmanlaajuisena teknologiajohtajana kehittänyt patentoidun CALIPRI-järjestelmän. Kosketukseton profiilinmittaus ja pinnantarkastus automaattisella kippi- ja kääntökorjauksella sulkee käyttäjien vaikutukset mittaustulokseen täysin pois.

Mobiileja ja kiinteitä mittaus- ja testausjärjestelmiä käytetään ...

Toimiala

Näin voitte ottaa yhteyttä

Näin voitte ottaa yhteyttä

Päätoimipaikka

Hexagon | NEXTSENSE
Strassganger Straße 295
8053 Graz
Itävalta
+433162324000
+43316232400599
office.nextsense.mi@hexagon.com
http://www.calipri.net
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