Hexagon | NEXTSENSE
Tietoja
NEXTSENSE on maailmanlaajuisena teknologiajohtajana kehittänyt patentoidun CALIPRI-järjestelmän. Kosketukseton profiilinmittaus ja pinnantarkastus automaattisella kippi- ja kääntökorjauksella sulkee käyttäjien vaikutukset mittaustulokseen täysin pois.
NEXTSENSE on maailmanlaajuisena teknologiajohtajana kehittänyt patentoidun CALIPRI-järjestelmän. Kosketukseton profiilinmittaus ja pinnantarkastus automaattisella kippi- ja kääntökorjauksella sulkee käyttäjien vaikutukset mittaustulokseen täysin pois.
Mobiileja ja kiinteitä mittaus- ja testausjärjestelmiä käytetään ...
Näin voitte ottaa yhteyttä
Näin voitte ottaa yhteyttä
Päätoimipaikka
Hexagon | NEXTSENSE
Strassganger Straße 295
8053 Graz
Itävalta
8053 Graz
Itävalta