Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Tietoja
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) on Itävallan virallinen vientiluottolaitos (ECA), joka tukee itävaltalaisia vientiyrityksiä ja heidän ulkomaisia asiakkaitaan.
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) on Itävallan virallinen vientiluottolaitos (ECA), joka tukee itävaltalaisia vientiyrityksiä ja heidän ulkomaisia asiakkaitaan.
OeKB tarjoaa itävaltalaisten tuotantohyödykkeiden ostoa varten pitkäaikaista rahoitusta erittäin houkuttelevilla korkoilla. Asiakas saa ...
Näin voitte ottaa yhteyttä
Näin voitte ottaa yhteyttä
Päätoimipaikka
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
Itävalta
1010 Wien
Itävalta