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Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft

Tietoja
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Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) on Itävallan virallinen vientiluottolaitos (ECA), joka tukee itävaltalaisia vientiyrityksiä ja heidän ulkomaisia asiakkaitaan.

OeKB tarjoaa itävaltalaisten tuotantohyödykkeiden ostoa varten pitkäaikaista rahoitusta erittäin houkuttelevilla korkoilla. Asiakas saa ...

Toimiala

Näin voitte ottaa yhteyttä

Näin voitte ottaa yhteyttä

Päätoimipaikka

Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
Itävalta
+431531270
+431531275698
exportservices@oekb.at
http://www.oekb.at
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