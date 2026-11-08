Redbloc | Redblocsystems GmbH
Redblocsystems tarjoaa taloudellisesti erittäin kannattavan elementtijärjestelmän, joka maksaa itsensä takaisin hyvin lyhyessä ajassa. Laadukkaat seinäelementit voidaan valmistaa tehokkaasti ja taloudellisesti tiilestä, kalkkihiekkatiilestä, hiilihapotetusta betonista, betonilohkosta ja muista rakennusmateriaaleista, ...
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Päätoimipaikka
4600 Wels
Itävalta
Yrityksen profiili
Redblocsystems tarjoaa taloudellisesti erittäin kannattavan elementtijärjestelmän, joka maksaa itsensä takaisin hyvin lyhyessä ajassa. Laadukkaat seinäelementit voidaan valmistaa tehokkaasti ja taloudellisesti tiilestä, kalkkihiekkatiilestä, hiilihapotetusta betonista, betonilohkosta ja muista rakennusmateriaaleista, jotka sisältävät mineraaleja.
Edut:
-testattu elementtitekniikka
-„just-in-time” -tuotanto
-korkea laatu ja tarkkuus
-tarkat leikkaukset (vistot, ikkunat jne.)
-lyhyet rakennusajat
-laskettavissa olevat kustannukset
-kaikentyyppisten rakennusten rakentaminen on mahdollista
Redblocsystems yhdistää kiinteän rakentamisen erinomaiset edut asumisen laadun, kestävyyden, lämmön- ja äänieristyksen osalta elementtirakentamisen tehokkuuteen.
Liiketoimintamahdollisuudet
TULEVAISUUDEN RAKENTAMINEN. TEHOKASTA JA TÄYSIN AUTOMAATTISTA.
Redblocsystems tarjoaa avaimet käteen -periaatteella, täys- ja puoliautomaattisia järjestelmiä seinäelementtien esivalmistukseen. Valmisosat valmistetaan mittojen mukaan. Kaikki erikoismuodot, kuten viistokatto, asennuskanavat, ikkunoiden ja ovien aukot valmistetaan täysin automaattisesti. Redblocsystemsillä on tarvittavat rakenteelliset hyväksynnät ja se tarjoaa osaamistaan lisenssin puitteissa. Redblocsystems on tulevaisuuden varma ratkaisu ammattitaitoisten työntekijöiden pulaan. Lisäksi se lisää rakentamisen tuottavuutta. Kohderyhmänä ovat rakennusmateriaalien valmistajat ja rakennusliikkeet.