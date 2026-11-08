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Redbloc | Redblocsystems GmbH

Tietoja
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Redblocsystems tarjoaa taloudellisesti erittäin kannattavan elementtijärjestelmän, joka maksaa itsensä takaisin hyvin lyhyessä ajassa. Laadukkaat seinäelementit voidaan valmistaa tehokkaasti ja taloudellisesti tiilestä, kalkkihiekkatiilestä, hiilihapotetusta betonista, betonilohkosta ja muista rakennusmateriaaleista, ...

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Toimiala

Näin voitte ottaa yhteyttä

Näin voitte ottaa yhteyttä

Päätoimipaikka

Redbloc | Redblocsystems GmbH
Eferdingerstraße 175
4600 Wels
Itävalta
info@redblocsystems.com
https://www.redblocsystems.com
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Tietoja yrityksestä

Yrityksen profiili

Redblocsystems tarjoaa taloudellisesti erittäin kannattavan elementtijärjestelmän, joka maksaa itsensä takaisin hyvin lyhyessä ajassa. Laadukkaat seinäelementit voidaan valmistaa tehokkaasti ja taloudellisesti tiilestä, kalkkihiekkatiilestä, hiilihapotetusta betonista, betonilohkosta ja muista rakennusmateriaaleista, jotka sisältävät mineraaleja.

Edut:
-testattu elementtitekniikka
-„just-in-time” -tuotanto
-korkea laatu ja tarkkuus
-tarkat leikkaukset (vistot, ikkunat jne.)
-lyhyet rakennusajat
-laskettavissa olevat kustannukset
-kaikentyyppisten rakennusten rakentaminen on mahdollista

Redblocsystems yhdistää kiinteän rakentamisen erinomaiset edut asumisen laadun, kestävyyden, lämmön- ja äänieristyksen osalta elementtirakentamisen tehokkuuteen.

Tuotekuva
© Redbloc | Redblocsystems GmbH
Tuotekuva
© Redbloc | Redblocsystems GmbH
Liiketoimintamahdollisuudet

Liiketoimintamahdollisuudet

TULEVAISUUDEN RAKENTAMINEN. TEHOKASTA JA TÄYSIN AUTOMAATTISTA.

Redblocsystems tarjoaa avaimet käteen -periaatteella, täys- ja puoliautomaattisia järjestelmiä seinäelementtien esivalmistukseen. Valmisosat valmistetaan mittojen mukaan. Kaikki erikoismuodot, kuten viistokatto, asennuskanavat, ikkunoiden ja ovien aukot valmistetaan täysin automaattisesti. Redblocsystemsillä on tarvittavat rakenteelliset hyväksynnät ja se tarjoaa osaamistaan lisenssin puitteissa. Redblocsystems on tulevaisuuden varma ratkaisu ammattitaitoisten työntekijöiden pulaan. Lisäksi se lisää rakentamisen tuottavuutta. Kohderyhmänä ovat rakennusmateriaalien valmistajat ja rakennusliikkeet.

tuotekuva
© Redbloc | Redblocsystems GmbH