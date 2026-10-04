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SANLAS Holding GmbH

Tietoja
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Sanlas Holding GmbH lukeutuu Itävallan merkittävimpiin terveyspalveluita tarjoaviin yrityksiin ja sillä on 12 sairaanhoitoa tarjoavaa laitosta ja 2 hotellia.

Sanlas Holding GmbH tarjoaa kansainvälisille asiakkaille kokonaisvaltaista hoitoa, oleskelun aikana ja oleskelun jälkeen (viisumihakemus, käännöstyöt ...

Toimiala

Näin voitte ottaa yhteyttä

Näin voitte ottaa yhteyttä

Päätoimipaikka

SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
Itävalta
+43313322749110
+43313322749108
office@sanlas.at
http://sanlas.at
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