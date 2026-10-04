SANLAS Holding GmbH
Tietoja
Sanlas Holding GmbH lukeutuu Itävallan merkittävimpiin terveyspalveluita tarjoaviin yrityksiin ja sillä on 12 sairaanhoitoa tarjoavaa laitosta ja 2 hotellia.
Sanlas Holding GmbH lukeutuu Itävallan merkittävimpiin terveyspalveluita tarjoaviin yrityksiin ja sillä on 12 sairaanhoitoa tarjoavaa laitosta ja 2 hotellia.
Sanlas Holding GmbH tarjoaa kansainvälisille asiakkaille kokonaisvaltaista hoitoa, oleskelun aikana ja oleskelun jälkeen (viisumihakemus, käännöstyöt ...
Näin voitte ottaa yhteyttä
Näin voitte ottaa yhteyttä
Päätoimipaikka
SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
Itävalta
8010 Graz
Itävalta