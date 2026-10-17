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"Snowsports GmbH"

Tietoja
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Snowsports GmbH – Snowsports Academy on erikoistunut hiihto- ja lumilautailuohjaajien koulutukseen, lumilautailuprojektien kehittämiseen ja neuvontaan talviurheilumatkailussa.

Yritys etsii: Asiakkaita

Toimiala

Näin voitte ottaa yhteyttä

Näin voitte ottaa yhteyttä

Päätoimipaikka

"Snowsports GmbH"
Holetschekgasse 60
1210 Wien
Itävalta
+436505005522
office@snowsports.at
http://www.snowsports.at
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Tietoja yrityksestä

Yrityksen profiili

Snowsports GmbH – Snowsports Academy on innovatiivinen itävaltalainen yritys, joka keskittyy suksi- ja lumilautaohjaajien koulutukseen ja jatkokoulutukseen, kansainvälisten talviurheiluprojektien kehittämiseen sekä ammatilliseen konsultointiin talviurheilumatkailussa.

Keskeiset painopistealueet:
• Itävallan suksi- ja lumilautaohjaajien koulutukset saksaksi ja englanniksi
• Talviurheilun edistämiseen tähtäävien projektien neuvonta ja kehittäminen
• Vaihtoehtoiset konseptit talviurheilun kehittämiseksi kaupunkiympäristöissä
• Koulutukset Itävallassa tai projektikumppanin kansainvälisessä toimipaikassa

50 vuoden kokemuksella talviurheiluliiketoiminnasta pyrimme yhteistyössä projektikumppaneiden kanssa ensisijaisesti laatuun ja yhteistyöhön.

Henkilöt
Toimitusjohtaja Martin Dolezal ja operatiivinen johtaja Johann Reisenberger © Snowsports Academy
Kuva
© Snowsports Academy
Liiketoimintamahdollisuudet

Liiketoimintamahdollisuudet

Matkailun talviurheiluprojektit

Asiakkaat ja partnerit hyötyvät Snowsports Academyn johtoryhmän ja henkilöstön laajasta kansainvälisestä kokemuksesta eri talviurheilualojen liiketoimintojen rakentamisessa ja kehittämisessä.

B2B:
-Hiihto-ohjaajien koulutukset Itävallassa tai projektipartnerin kansainvälisessä toimipisteessä
-Lumilautaohjaajien koulutukset Itävallassa tai projektipartnerin kansainvälisessä toimipisteessä
-Liiketoiminta- ja markkinointikonseptit
-Matkailun kehittäminen talviurheilussa

B2C:
Osallistujat hiihto- ja lumilautaohjaajien koulutus- ja harjoituskursseille

Henkilöt
© Snowsports Academy