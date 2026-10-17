"Snowsports GmbH"
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Päätoimipaikka
1210 Wien
Itävalta
Yrityksen profiili
Snowsports GmbH – Snowsports Academy on innovatiivinen itävaltalainen yritys, joka keskittyy suksi- ja lumilautaohjaajien koulutukseen ja jatkokoulutukseen, kansainvälisten talviurheiluprojektien kehittämiseen sekä ammatilliseen konsultointiin talviurheilumatkailussa.
Keskeiset painopistealueet:
• Itävallan suksi- ja lumilautaohjaajien koulutukset saksaksi ja englanniksi
• Talviurheilun edistämiseen tähtäävien projektien neuvonta ja kehittäminen
• Vaihtoehtoiset konseptit talviurheilun kehittämiseksi kaupunkiympäristöissä
• Koulutukset Itävallassa tai projektikumppanin kansainvälisessä toimipaikassa
50 vuoden kokemuksella talviurheiluliiketoiminnasta pyrimme yhteistyössä projektikumppaneiden kanssa ensisijaisesti laatuun ja yhteistyöhön.
Liiketoimintamahdollisuudet
Matkailun talviurheiluprojektit
Asiakkaat ja partnerit hyötyvät Snowsports Academyn johtoryhmän ja henkilöstön laajasta kansainvälisestä kokemuksesta eri talviurheilualojen liiketoimintojen rakentamisessa ja kehittämisessä.
B2B:
-Hiihto-ohjaajien koulutukset Itävallassa tai projektipartnerin kansainvälisessä toimipisteessä
-Lumilautaohjaajien koulutukset Itävallassa tai projektipartnerin kansainvälisessä toimipisteessä
-Liiketoiminta- ja markkinointikonseptit
-Matkailun kehittäminen talviurheilussa
B2C:
Osallistujat hiihto- ja lumilautaohjaajien koulutus- ja harjoituskursseille