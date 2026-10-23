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STRABAG AG

Tietoja
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STRABAG Wassertechnik rakentaa pääasiassa jätevedenpuhdistamoja ja juomavedenkäsittelylaitoksia, yksinkertaisia kiinteiden jätteiden käsittelylaitoksia, mukaan lukien niihin liittyvä kaatopaikkarakentaminen ja –sulkeminen KIE- ja SEE –maissa sekä tietyissä Euroopan ulkopuolisissa maissa.

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