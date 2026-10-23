STRABAG AG
Tietoja
STRABAG Wassertechnik rakentaa pääasiassa jätevedenpuhdistamoja ja juomavedenkäsittelylaitoksia, yksinkertaisia kiinteiden jätteiden käsittelylaitoksia, mukaan lukien niihin liittyvä kaatopaikkarakentaminen ja –sulkeminen KIE- ja SEE –maissa sekä tietyissä Euroopan ulkopuolisissa maissa.
Toimiala
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Päätoimipaikka
STRABAG AG
Donau-City-Straße 9
1220 Wien
Itävalta
1220 Wien
Itävalta
STRABAG AG
Ortenburgerstraße 27
9800 Spittal an der Drau
Itävalta
9800 Spittal an der Drau
Itävalta
STRABAG AG
Wiener Straße 24
3382 Loosdorf
Itävalta
3382 Loosdorf
Itävalta
STRABAG AG
Westbahnstrasse 62/1
4614 Marchtrenk
Itävalta
4614 Marchtrenk
Itävalta