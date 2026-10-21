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Syncraft GmbH

Tietoja
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Tirolissa toimiva itävaltalainen huipputeknologiayritys SYNCRAFT on jo yli kymmenen vuoden ajan rakentanut ja toteuttanut ympäri maailmaa voimalaitoksia, jotka tuottavat sähköä, lämpöä ja uusiutuvaa hiiltä metsäpuun jäännöksistä.

Ilmasto-positiivinen puuvoimala
Voimalaitoksista tulee ilmasto-positiivisia, jos ...

Toimiala

Näin voitte ottaa yhteyttä

Näin voitte ottaa yhteyttä

Päätoimipaikka

Syncraft GmbH
Alte Landstraße 7
6130 Schwaz
Itävalta
+43524262510
+43524262646
office@syncraft.at
http://www.syncraft.at
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