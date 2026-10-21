Syncraft GmbH
Tietoja
Tirolissa toimiva itävaltalainen huipputeknologiayritys SYNCRAFT on jo yli kymmenen vuoden ajan rakentanut ja toteuttanut ympäri maailmaa voimalaitoksia, jotka tuottavat sähköä, lämpöä ja uusiutuvaa hiiltä metsäpuun jäännöksistä.
Tirolissa toimiva itävaltalainen huipputeknologiayritys SYNCRAFT on jo yli kymmenen vuoden ajan rakentanut ja toteuttanut ympäri maailmaa voimalaitoksia, jotka tuottavat sähköä, lämpöä ja uusiutuvaa hiiltä metsäpuun jäännöksistä.
Ilmasto-positiivinen puuvoimala
Voimalaitoksista tulee ilmasto-positiivisia, jos ...
Näin voitte ottaa yhteyttä
Näin voitte ottaa yhteyttä
Päätoimipaikka
Syncraft GmbH
Alte Landstraße 7
6130 Schwaz
Itävalta
6130 Schwaz
Itävalta