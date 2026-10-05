Kuljetukset ja liikenne

Itävallan liikennesäännöt ja –merkit muistuttavat yleisesti Euroopassa käytössä olevia merkkejä ja sääntöjä. Moottoriteiden ja moottoriliikenneteiden käyttö on maksullista.
Tiemaksut (englanniksi/saksaksi)
Ajoneuvoille asetettavat vaatimukset
Itävallan rajan ylittäminen ei edellytä tulliasiakirjojen näyttämistä. Ulkomainen ajokortti antaa oikeuden ajaa autolla Itävallassa yhden vuoden ajan. ETY- ja EU-maiden ajokortit kelpaavat Itävallassa. Muiden maiden ajokortit edellyttävät kansainvälisen ajokortin hankintaa, joskin joidenkin maiden osalta on poikkeuksia. Muissa tapauksissa saksankielinen käännös ajokortista kelpaa. Lisätietoja löytyy Itävallan autoliiton sivuilta (vain saksaksi): ÖAMTC (autoliitto) ja ARBÖ (autoliitto)
Ulkomaisissa autoissa täytyy olla maatunnus.
Polttoainesäiliössä olevan polttoaineen lisäksi autossa voi olla 10 litraa ylimääräistä bensiiniä, josta ei peritä veroa Itävaltaan saavuttaessa. EU:n ulkopuolella asuvat kuljettajat voivat ajaa autoa Itävallassa 6 kuukauden ajan (oma käyttö) ilman rekisteröitymistä tai muita veloituksia. Itävallasta poistuttaessa ajoneuvon täytyy olla alkuperäisessä kunnossaan eikä siihen ole saanut tehdä huomattavia muutoksia.
Nopeusrajoitukset
Suurimmat sallitut nopeudet (mikäli liikennemerkeillä ei ole toisin määrätty):
Henkilöautot ja moottoripyörät:
- moottoriliikennetiet: 100 km/h
- moottoritiet: 130 km/h
- asuinalueet 50 km/h
Asuntoautot korkeintaan 3500kg:
- asuinalueet: 50 km/h
- moottoriliikennetiet: 100 km/h
- km/h moottoritiet: 130 km/h
Ajoneuvoyhdistelmät kevyillä perävaunuilla (korkeintaan 750kg) ja henkilöautot korkeintaan 3 500 kg:
- asuinalueet: 50 km/h
- moottoritiet ja moottoriliikennetiet: 100 km/h
Henkilöautot ja perävaunut yli 750 kg (auto ja perävaunu yhteensä korkeintaan 3500 kg):
- asuinalueet: 50 km/h
- moottoriliikennetiet: 80 km/h
- moottoritiet: 100 km/h
Linja-autot:
- asuinalueet: 50 km/h
- moottoriliikennetiet: 80 km/h
- moottoritiet 100 km/h (10.00 – 17.00 vain 90 km/h tietyillä moottoriteillä).
Pakollinen pelastusväylä
1.1.2012 alkaen on Itävallan moottori- ja pikateillä velvollisuus muodostaa pelastusväylä pelastusajoneuvoille ruuhkan sattuessa. Pelastusväylä mahdollistaa pelastusajoneuvojen nopeamman saapumisen onnettomuuspaikalle.
Heijastinliivit
Kaikkien Itävallan teillä liikkuvilla on oltava heijastinliivit mukanaan, asuinalueita lukuun ottamatta. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien kuljettajien täytyy käyttää heijastinliivejä poistuessaan autosta onnettomuustilanteessa tai auton hajotessa. Tämän vaatimuksen noudattamatta jättämisestä voidaan määrätä kaksinkertainen sakko: sakko liivin puuttumisesta ja toinen sen käyttämättä jättämisestä. Kuljettajaa voidaan pyytää esittämään liivi autojen tarkastuksien yhteydessä.
Lapset autossa
Alle 14-vuotiaat lapset, jotka ovat alle 150 cm mittaisia, voivat matkustaa ainoastaan asianmukaisessa lastenistuimessa. Henkilöautoissa ja minibusseissa jokaisella lapsella on oltava oma istuin, joka täytyy valita ja kiinnittää asianmukaisesti lapsen painon ja korkeuden mukaisesti.
Alkoholi
Itävallassa autoa kuljettavan henkilön veressä ei saa olla yli 49mg/100ml alkoholia. Mikäli alkoholimäärä ylittää tämän rajan, kuljettajalle määrätään sakko ja joissakin tapauksissa hän voi myös menettää ajokorttinsa.
Turvavyöt
Turvavöiden käyttö on pakollista Itävallassa.
Puhelimessa puhuminen
Puhelimessa voidaan puhua autolla ajettaessa ainoastaan silloin, mikäli käytetään ns. hands free –lisävarustetta. Lisävarusteen täytyy olla asennettu siten, että kaikkia toimintoja voidaan käyttää yhdellä kädellä eikä käyttö häiritse kuljettajaa.
Moottoripyörät
Kypärän käyttö on pakollista kuljettajalle ja matkustajalle. Moottoripyörien ajovalojen tulee olla päällä päiväsaikaan ajettaessa. Tietullitarra on pakollinen.
Polttoaine
Kaikki Itävallan huoltoasemat myyvät normaalia, lyijytöntä bensiiniä (91), Euro-Super (lyijytön 95) ja Super Plus (lyijytön 98). Lyijyä sisältävää polttoainetta ei saa myydä Itävallassa ja katalysaattorilla varustamattomille ajoneuvoille tarkoitettua lisäainetta myydään kaikilla huoltoasemilla.
Kolarit ja ajoneuvojen hajoaminen
Kaikki henkilövahinkoja aiheuttaneet liikenneonnettomuudet on ilmoitettava poliisille, ja vain ajoneuvoille vahinkoja aiheuttaneet onnettomuudet täytyy ilmoittaa poliisille ainoastaan silloin, mikäli kuljettajalla ei kykene todistamaan henkilöllisyyttään. ÖAMTC ja ARBÖ ovat tärkeimmät autoliitot ja molemmilla on ympärivuorokautinen palvelu, johon kaikki autoilijat voivat ottaa yhteyttä (muilta kuin jäseniltä peritään veloitus).
|Hätänumerot (maatunnusta ei tarvita):
|Yleinen hätänumero
|112
|Palokunta
|122
|Poliisi
|133
|Ambulanssi
|144
|Päivystävä lääkäri:
|141
|Vuoristopelastus
|140
|ÖAMTC maantiepalvelu
|120
|ARBÖ maantiepalvelu
|123
Liikenneuutiset
Koko Itävallan kattavat liikenneuutiset sekä naapurimaiden pääteiden uutiset luetaan Ö3 -radiokanavalla puolen tunnin välein. Hätätilanteissa (esim. auto ajaa väärään suuntaan moottoritiellä), ohjelmat keskeytetään välittömästi ja uutinen luetaan kaikilla ORF -radiokanavilla.
Liikenteeseen liittyvistä asioista voi ilmoittaa 24h soittamalla puhelinnumeroon 0800 600 601 (veloitukseton Itävallassa). Soittamalla numeroon 0900 600 600 (minuuttihinta) saat tietoosi viimeisimmät liikenneuutiset. Lisätietoja (vain saksaksi) löytyy sivuilta oe 3.ORF.at.
Austrian Airlines on Itävallan suurin lentoyhtiö, jolla on maailmanlaajuinen reittiverkosto noin 130 kohteeseen. Keski- ja Itä-Euroopassa reittiverkosto on erityisen tiheä. Austrian Airlines kuuluu Lufthansa-konserniin ja se on Star Alliance jäsen.
Tietoja lentoyhteyksistä ja lennoista
Lentojen haku ja varaukset
Kansainväliset lentokentät:
Näiltä lentokentiltä lennetään päivittäin myös kotimaanlentoja kaikkialle Itävaltaan.
Tietoa lennoista: +43 1 7007 22233
Wienin lentokentän liikenneyhteydet
City Airport Train CAT –junalla matka lentokentältä Wienin keskustaan kestää vain noin 16 minuuttia (Wien Mitte rautatieasemalle): CAT aikataulu (englanniksi)
Aikataulut ja hinnat Vienna Airport Lines -reiteillä löytyvät Wienin kansainvälisen lentokenttän sivuilta (englanniksi) ja sivuilla on myös tietoa junayhteyksistä, takseista, autonvuokrauksesta ja muista liikenneyhteyksistä.
Itävallan rautatieyhtiö ÖBB ja WESTbahn tarjoaa houkuttelevia lippuvaihtoehtoja junamatkoille Itävallassa.
Tiesittekö, että voitte ottaa autonne tai moottoripyöränne junaan mukaan ilman rasittavaa moottoritieajomatkaa?
Autojunat kulkevat päivittäin seuraavien kaupunkien välillä.
Motorail Autoschleuse Tauernbahn
ÖBB Tauern motorail kuljettaa autonne tai moottoripyöränne Tauern-tunnelin läpi (Böckstein – Mallnitz-Obervellach, 12 km).
Lisätietoja sisältäen kuljetus- ja turvamääräykset esitteestä ”Tauern motorail (PDF, 0.7MB) ” .
Lisätietoja
Lisätietoja palveluista, hinnoista sekä varauksista löytyy seuraavalta verkkosivulta Austrian Federal Railways website , soittamalla Itävallan rautateiden palvelunumeroon +43 5 1717 sekä asemien lippuluukuilta, matkatoimistoista ja autoiluyhdistyksistä.
Itävallassa liikkuminen on helppoa julkisilla liikennevälineillä. Seuraavista linkeistä löytyy tietoa rentouttavaa ja onnistunutta matkustelua varten.
Laivat
Tonavaa pitkin voidaan liikkua laivalla ja lisäksi Itävallan järvillä on sekä reitti- että tilauslaivaliikennettä.
Lisätietoja:
Linja-autot
ÖBB Postbus –linja-autoyhtiö palvelee päivittäin 865 linjalla 18.315 bussipysäkkejä kaikkialla Itävallassa. Linja-autolla pääsee lähes kaikkiin matkailijan kannalta tärkeisiin kohteisiin.
Informaatiota linja-autoverkosta Itävallassa
Taksit
Suuremmissa kaupungeissa taksit noudattava määrättyjä taksoja. Hinta lasketaan kilometrien ja ajan mukaan. Informaatiota takseista Wienissä
Wienistä lentokentälle (matkasta lentokentälle ilmoitettava tilauksen yhteydessä), veloitetaan 18 euron lisämaksu taksin paluumatkaa varten.
Lentokenttätaksit on tarkoitettu ainoastaan lentokentältä saapuville ja sinne suuntaaville matkustajille ja kuljettajat myös noutavat asiakkaat saapuvien lentojen portilta (Vienna Schwechat). Nämä taksit täytyy varata etukäteen ja niillä kiinteä hinta (sisältää matkatavarat) eikä kuljettajan paluumatkasta veloiteta ylimääräistä.
Köysiradat
Köysiratoja on Itävallassa noin 3.000 kappaletta. Lisätietoja Köysiradat ja hissti (englanniksi/saksaksi)
Köysiradat ja muut vastaavat hissit ovat käytössä Itävallassa ja useimmat näistä kuljettavat matkustajia 3.000 metrin korkeuteen.