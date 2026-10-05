Kuljetukset ja liikenne

Itävallan ja naapurimaiden välillä on erinomainen tieverkosto. Kaikkia pääteitä (moottoritiet ja moottoriliikennetiet) pitkin pääsee Itävaltaan ympäri vuorokauden.

Itävallan liikennesäännöt ja –merkit muistuttavat yleisesti Euroopassa käytössä olevia merkkejä ja sääntöjä. Moottoriteiden ja moottoriliikenneteiden käyttö on maksullista.

Tiemaksut (englanniksi/saksaksi)

Ajoneuvoille asetettavat vaatimukset

Itävallan rajan ylittäminen ei edellytä tulliasiakirjojen näyttämistä. Ulkomainen ajokortti antaa oikeuden ajaa autolla Itävallassa yhden vuoden ajan. ETY- ja EU-maiden ajokortit kelpaavat Itävallassa. Muiden maiden ajokortit edellyttävät kansainvälisen ajokortin hankintaa, joskin joidenkin maiden osalta on poikkeuksia. Muissa tapauksissa saksankielinen käännös ajokortista kelpaa. Lisätietoja löytyy Itävallan autoliiton sivuilta (vain saksaksi): ÖAMTC (autoliitto) ja ARBÖ (autoliitto)

Ulkomaisissa autoissa täytyy olla maatunnus.

Polttoainesäiliössä olevan polttoaineen lisäksi autossa voi olla 10 litraa ylimääräistä bensiiniä, josta ei peritä veroa Itävaltaan saavuttaessa. EU:n ulkopuolella asuvat kuljettajat voivat ajaa autoa Itävallassa 6 kuukauden ajan (oma käyttö) ilman rekisteröitymistä tai muita veloituksia. Itävallasta poistuttaessa ajoneuvon täytyy olla alkuperäisessä kunnossaan eikä siihen ole saanut tehdä huomattavia muutoksia.



Nopeusrajoitukset

Suurimmat sallitut nopeudet (mikäli liikennemerkeillä ei ole toisin määrätty):

Henkilöautot ja moottoripyörät:

moottoriliikennetiet: 100 km/h

moottoritiet: 130 km/h

asuinalueet 50 km/h

Asuntoautot korkeintaan 3500kg:

asuinalueet: 50 km/h

asuinalueet: 50 km/h moottoriliikennetiet: 100 km/h

moottoriliikennetiet: 100 km/h km/h moottoritiet: 130 km/h





Ajoneuvoyhdistelmät kevyillä perävaunuilla (korkeintaan 750kg) ja henkilöautot korkeintaan 3 500 kg:

asuinalueet: 50 km/h

moottoritiet ja moottoriliikennetiet: 100 km/h





Henkilöautot ja perävaunut yli 750 kg (auto ja perävaunu yhteensä korkeintaan 3500 kg):

asuinalueet: 50 km/h

asuinalueet: 50 km/h moottoriliikennetiet: 80 km/h

moottoriliikennetiet: 80 km/h moottoritiet: 100 km/h





Linja-autot:

asuinalueet: 50 km/h

moottoriliikennetiet: 80 km/h

moottoritiet 100 km/h (10.00 – 17.00 vain 90 km/h tietyillä moottoriteillä).





Pakollinen pelastusväylä

1.1.2012 alkaen on Itävallan moottori- ja pikateillä velvollisuus muodostaa pelastusväylä pelastusajoneuvoille ruuhkan sattuessa. Pelastusväylä mahdollistaa pelastusajoneuvojen nopeamman saapumisen onnettomuuspaikalle.



Heijastinliivit

Kaikkien Itävallan teillä liikkuvilla on oltava heijastinliivit mukanaan, asuinalueita lukuun ottamatta. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien kuljettajien täytyy käyttää heijastinliivejä poistuessaan autosta onnettomuustilanteessa tai auton hajotessa. Tämän vaatimuksen noudattamatta jättämisestä voidaan määrätä kaksinkertainen sakko: sakko liivin puuttumisesta ja toinen sen käyttämättä jättämisestä. Kuljettajaa voidaan pyytää esittämään liivi autojen tarkastuksien yhteydessä.



Lapset autossa

Alle 14-vuotiaat lapset, jotka ovat alle 150 cm mittaisia, voivat matkustaa ainoastaan asianmukaisessa lastenistuimessa. Henkilöautoissa ja minibusseissa jokaisella lapsella on oltava oma istuin, joka täytyy valita ja kiinnittää asianmukaisesti lapsen painon ja korkeuden mukaisesti.



Alkoholi

Itävallassa autoa kuljettavan henkilön veressä ei saa olla yli 49mg/100ml alkoholia. Mikäli alkoholimäärä ylittää tämän rajan, kuljettajalle määrätään sakko ja joissakin tapauksissa hän voi myös menettää ajokorttinsa.



Turvavyöt

Turvavöiden käyttö on pakollista Itävallassa.



Puhelimessa puhuminen

Puhelimessa voidaan puhua autolla ajettaessa ainoastaan silloin, mikäli käytetään ns. hands free –lisävarustetta. Lisävarusteen täytyy olla asennettu siten, että kaikkia toimintoja voidaan käyttää yhdellä kädellä eikä käyttö häiritse kuljettajaa.

Moottoripyörät

Kypärän käyttö on pakollista kuljettajalle ja matkustajalle. Moottoripyörien ajovalojen tulee olla päällä päiväsaikaan ajettaessa. Tietullitarra on pakollinen.



Polttoaine

Kaikki Itävallan huoltoasemat myyvät normaalia, lyijytöntä bensiiniä (91), Euro-Super (lyijytön 95) ja Super Plus (lyijytön 98). Lyijyä sisältävää polttoainetta ei saa myydä Itävallassa ja katalysaattorilla varustamattomille ajoneuvoille tarkoitettua lisäainetta myydään kaikilla huoltoasemilla.



Kolarit ja ajoneuvojen hajoaminen

Kaikki henkilövahinkoja aiheuttaneet liikenneonnettomuudet on ilmoitettava poliisille, ja vain ajoneuvoille vahinkoja aiheuttaneet onnettomuudet täytyy ilmoittaa poliisille ainoastaan silloin, mikäli kuljettajalla ei kykene todistamaan henkilöllisyyttään. ÖAMTC ja ARBÖ ovat tärkeimmät autoliitot ja molemmilla on ympärivuorokautinen palvelu, johon kaikki autoilijat voivat ottaa yhteyttä (muilta kuin jäseniltä peritään veloitus).



Hätänumerot (maatunnusta ei tarvita): Yleinen hätänumero 112 Palokunta 122 Poliisi 133 Ambulanssi 144 Päivystävä lääkäri: 141 Vuoristopelastus 140 ÖAMTC maantiepalvelu 120 ARBÖ maantiepalvelu 123





Liikenneuutiset

Koko Itävallan kattavat liikenneuutiset sekä naapurimaiden pääteiden uutiset luetaan Ö3 -radiokanavalla puolen tunnin välein. Hätätilanteissa (esim. auto ajaa väärään suuntaan moottoritiellä), ohjelmat keskeytetään välittömästi ja uutinen luetaan kaikilla ORF -radiokanavilla.

Liikenteeseen liittyvistä asioista voi ilmoittaa 24h soittamalla puhelinnumeroon 0800 600 601 (veloitukseton Itävallassa). Soittamalla numeroon 0900 600 600 (minuuttihinta) saat tietoosi viimeisimmät liikenneuutiset. Lisätietoja (vain saksaksi) löytyy sivuilta oe 3.ORF.at.

