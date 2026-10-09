Acredia Versicherung AG
Informazioni
Con una quota di mercato del 55% e un'esposizione totale di 29,9 miliardi di euro, ACREDIA è la principale compagnia austriaca di assicurazione del credito e protegge crediti in Austria e all'estero. Monitora i rischi per i suoi assicurati e interviene in caso di insolvibilità del cliente.
Con una quota di mercato del 55% e un'esposizione totale di 29,9 miliardi di euro, ACREDIA è la principale compagnia austriaca di assicurazione del credito e protegge crediti in Austria e all'estero. Monitora i rischi per i suoi assicurati e interviene in caso di insolvibilità del cliente.
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1030 Wien
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6020 Innsbruck
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