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Admonter Holzindustrie AG

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ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG è un’azienda che opera a livello internazionale con un fatturato annuo di 69 Mio. € (2021) e circa 280 dipendenti. Esclusivamente nello stabilimento di Admont si lavorano prodotti di pregio in legno naturale.

I prodotti Admonter sono semplicemente senza tempo, una scelta del tutto naturale. ...

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Sede

Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539
8911 Admont
Austria
+43361333500
+4336133350117
info@admonter.at
http://www.admonter.com
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