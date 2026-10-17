Admonter Holzindustrie AG
Informazioni
ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG è un’azienda che opera a livello internazionale con un fatturato annuo di 69 Mio. € (2021) e circa 280 dipendenti. Esclusivamente nello stabilimento di Admont si lavorano prodotti di pregio in legno naturale.
ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG è un’azienda che opera a livello internazionale con un fatturato annuo di 69 Mio. € (2021) e circa 280 dipendenti. Esclusivamente nello stabilimento di Admont si lavorano prodotti di pregio in legno naturale.
I prodotti Admonter sono semplicemente senza tempo, una scelta del tutto naturale. ...
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Sede
Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539
8911 Admont
Austria
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