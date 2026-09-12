ATM Recyclingsystems GmbH

ADVANTAGE AUSTRIA - IN TUTTO IL MONDO, CON VOI

ADVANTAGE AUSTRIA, con un rete di circa 100 uffici in oltre 70 paesi, offre alle aziende austriache e ai loro partner internazionali, una vasta gamma di servizi e supporto commerciale. Sono circa 800 i collaboratori che, da tutto il mondo, forniscono assistenza per la ricerca di fornitori o partner commerciali in Austria. Ogni anno organizziamo circa 800 eventi e manifestazioni per facilitare la creazione di relazioni professionali. Gli uffici di ADVANTAGE AUSTRIA offrono inoltre supporto nel contatto con aziende austriache alla ricerca di importatori, distributori o agenti, forniscono informazioni dettagliate sulla Business Location Austria e assistenza per entrare nel mercato austriaco.



ADVANTAGE AUSTRIA lavora per generare maggiori opportunità di business a livello internazionale promuovendo i prodotti e i servizi delle imprese austriache nel mondo. Supporta aziende e organizzazioni al di fuori dell'Austria a instaurare solide relazioni con le aziende austriache favorendo lo scambio delle migliori menti e innovazioni dall'Austria con quelle del mondo.



INFORMAZIONI SU QUESTO SITO

www.advantageaustria.org è il portale ufficiale dell'economia austriaca in tutto il mondo. È qui che si presentano aziende austriache interessate a creare o espandere le relazioni commerciali a livello internazionale. Sul sito si trovano numerose opportunità commerciali dei diversi settori economici. I nostri team locali sono a completa disposizione per ulteriori informazioni.