ATM Recyclingsystems GmbH
Informazioni
La ATM (Arnold Technologie für Metallrecycling) è una società leader di ASCO Group International che vanta oltre 80 anni di esperienza. L'azienda sviluppa, progetta e produce sistemi di riciclaggio dei metalli per la lavorazione di materie prime secondarie e offre assistenza a livello internazionale.
La ATM (Arnold Technologie für Metallrecycling) è una società leader di ASCO Group International che vanta oltre 80 anni di esperienza. L'azienda sviluppa, progetta e produce sistemi di riciclaggio dei metalli per la lavorazione di materie prime secondarie e offre assistenza a livello internazionale.
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Sede
ATM Recyclingsystems GmbH
Josef-Ressel-Gasse 8
8753 Fohnsdorf
Austria
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