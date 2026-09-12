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ATM Recyclingsystems GmbH

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La ATM (Arnold Technologie für Metallrecycling) è una società leader di ASCO Group International che vanta oltre 80 anni di esperienza. L'azienda sviluppa, progetta e produce sistemi di riciclaggio dei metalli per la lavorazione di materie prime secondarie e offre assistenza a livello internazionale.

L'azienda ha ...

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ATM Recyclingsystems GmbH
Josef-Ressel-Gasse 8
8753 Fohnsdorf
Austria
+433573275270
+43357327527390
office@atm-recyclingsystems.com
http://www.atm-recyclingsystems.com
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