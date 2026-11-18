Armacell Austria GmbH
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Da oltre 30 anni, Austroflex Rohr-Isoliersysteme GmbH si occupa di isolamento tecnico e coibentazione. Su una superficie totale di circa 35.000 m² nei pressi di Villach, in Carinzia, vengono prodotti sistemi di isolamento destinati a diversi ambiti tecnici di applicazione. Della vasta gamma di prodotti fanno parte ...
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Armacell Austria GmbH
Finkensteiner Straße 7
9585 Gödersdorf-Villach
Austria
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