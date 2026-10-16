B&R Industrial Automation GmbH
Informazioni
B&R, azienda di automazione innovativa, ha la sede principale in Austria e filiali in tutto il mondo. Leader nel settore dell'automazione industriale, B&R combina tecnologie all'avanguardia con ingegneria avanzata.
B&R, azienda di automazione innovativa, ha la sede principale in Austria e filiali in tutto il mondo. Leader nel settore dell'automazione industriale, B&R combina tecnologie all'avanguardia con ingegneria avanzata.
B&R si rivolge a una clientela ampia, appartenente a numerosi settori diversi, fornendo soluzioni ...
Per prendere contatto
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Sede
B&R Industrial Automation GmbH
B&R Straße 1
5142 Eggelsberg
Austria
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