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Binder + Co AG

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Binder+Co è un’azienda di fama internazionale specializzata in macchine e impianti completi per la frantumazione, la vagliatura, i trattamenti a umido e i trattamenti termici, la selezione e l'imballaggio e la pallettizzazione di materiali sfusi di ogni tipo.
L'azienda stiriana di Gleisdorf è leader mondiale nel ...

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Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
Austria
+4331128000
+433112800300
office@binder-co.at
http://www.binder-co.com
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