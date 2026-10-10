Binder + Co AG
Informazioni
Binder+Co è un’azienda di fama internazionale specializzata in macchine e impianti completi per la frantumazione, la vagliatura, i trattamenti a umido e i trattamenti termici, la selezione e l'imballaggio e la pallettizzazione di materiali sfusi di ogni tipo.
Binder+Co è un’azienda di fama internazionale specializzata in macchine e impianti completi per la frantumazione, la vagliatura, i trattamenti a umido e i trattamenti termici, la selezione e l'imballaggio e la pallettizzazione di materiali sfusi di ogni tipo.
L'azienda stiriana di Gleisdorf è leader mondiale nel ...
Per prendere contatto
Per prendere contatto
Sede
Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
Austria
8200 Gleisdorf
Austria