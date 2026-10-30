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Binderholz GmbH

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La segheria binderholz è un fornitore completo di prodotti in legno massiccio e di soluzioni edili innovative.
La gamma di prodotti in legno massiccio si estende dai segati, ai profilati, ai pannelli massicci incollati a uno o più strati, dal legno lamellare fino al X-LAM BBS binderholz. binderholz realizza i suoi ...

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