Binderholz GmbH
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La segheria binderholz è un fornitore completo di prodotti in legno massiccio e di soluzioni edili innovative.
La segheria binderholz è un fornitore completo di prodotti in legno massiccio e di soluzioni edili innovative.
La gamma di prodotti in legno massiccio si estende dai segati, ai profilati, ai pannelli massicci incollati a uno o più strati, dal legno lamellare fino al X-LAM BBS binderholz. binderholz realizza i suoi ...
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Zillertalstraße 39
6263 Fügen
Austria
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Gewerbegebiet 2
5113 Sankt Georgen bei Salzburg
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