CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.
Informazioni
Mobile Room SystemsCONTAINEX - un'azienda del gruppo LKW WALTER - è fornitore leader di container e soluzioni di spazio mobile.
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CONTAINEX offre "spazio immediato", ovvero soluzioni di spazio con container - ai clienti di tutta Europa. Che si tratti dell'ampliamento di uffici e servizi igienici o dell'ampliamento ...
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Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14
2355 Wiener Neudorf
Austria
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Zellerstraße 1
6330 Kufstein
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