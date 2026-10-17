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CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.

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Mobile Room SystemsCONTAINEX - un'azienda del gruppo LKW WALTER - è fornitore leader di container e soluzioni di spazio mobile.

CONTAINEX offre "spazio immediato", ovvero soluzioni di spazio con container - ai clienti di tutta Europa. Che si tratti dell'ampliamento di uffici e servizi igienici o dell'ampliamento ...

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