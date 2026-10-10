E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Informazioni
Hawle, azienda a conduzione familiare fondata nel 1948, è leader mondiale nella produzione di valvole per l'industria pesante. In conformità alle norme europee e agli standard di ordine superiore, il gruppo austriaco Hawle produce valvole di qualità durevoli per l'infrastruttura idrica (acqua potabile e acque reflue). ...
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Sede
E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
4840 Vöcklabruck
Austria
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