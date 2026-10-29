Franz Rübig & Söhne GmbH & Co KG
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Dal 1946, RÜBIG si è trasformata da piccola fucina di stampaggio a rinomato centro di competenza internazionale nel settore dei metalli.
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La divisione RÜBIG per il trattamento termico è specializzata nella lavorazione di materiali in acciaio e alluminio e offre soluzioni personalizzate per soddisfare esigenze di ...
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Franz Rübig & Söhne GmbH & Co KG
Mitterhoferstraße 17
4600 Wels
Austria
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