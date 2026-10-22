italiano
Seitennavigation
Inhalt

Head Sport GmbH

Informazioni
logo

HEAD è un fornitore leader a livello mondiale di attrezzature e abbigliamento sportivo di alta qualità e dalle elevate prestazioni, pensati per atleti di ogni livello. L’azienda opera attraverso cinque divisioni commerciali.

Cerca: partner

Settore

Per prendere contatto

Per prendere contatto

Sede

Head Sport GmbH
Wuhrkopfweg 1
6921 Kennelbach
Austria
+4355746080
+435574608130
service@shop.head.com
http://www.head.com
vCard
Informazioni sull'azienda

Profilo aziendale

Dal 1950, HEAD è sinonimo di design innovativo, eccellenza tecnica e autentica passione per lo sport. Il gruppo distribuisce un ampio portafoglio di marchi internazionali:
• HEAD (sport invernali, racchette e nuoto)
• PENN (palline da tennis e racquetball)
• TYROLIA (attacchi da sci)
• MARES / SSI / rEvo (attrezzature e formazione per immersioni)
• LiveAboard (viaggi subacquei)
• ZOGGS (attrezzatura per il nuoto)
• INDIGO (attrezzatura da sci e snowboard)
• AQUALUNG (prodotti per immersioni e snorkeling)

Immagine prodotto
© Head Sport GmbH
Immagine prodotto
© Head Sport GmbH
Opportunità commerciali

Opportunità commerciali

SCI / SCARPONI / ATTACCHI HEAD: PRESTAZIONI ECCELLENTI PER IL NOLEGGIO E LA VENDITA

La rete di distribuzione professionale HEAD garantisce una fornitura affidabile e puntuale dei propri prodotti, offrendo a rivenditori e operatori del noleggio il massimo livello di servizio e assistenza.
HEAD è sinonimo di soluzioni studiate appositamente per il noleggio sci e di prodotti di altissima qualità per la vendita. Molti dei principali noleggiatori di sci a livello mondiale scelgono HEAD, beneficiando dell’esperienza e della competenza maturate in anni di collaborazione con partner internazionali nel settore del noleggio.

Immagine simbolo
© Head Sport GmbH