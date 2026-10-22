Head Sport GmbH
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Sede
6921 Kennelbach
Austria
Profilo aziendale
Dal 1950, HEAD è sinonimo di design innovativo, eccellenza tecnica e autentica passione per lo sport. Il gruppo distribuisce un ampio portafoglio di marchi internazionali:
• HEAD (sport invernali, racchette e nuoto)
• PENN (palline da tennis e racquetball)
• TYROLIA (attacchi da sci)
• MARES / SSI / rEvo (attrezzature e formazione per immersioni)
• LiveAboard (viaggi subacquei)
• ZOGGS (attrezzatura per il nuoto)
• INDIGO (attrezzatura da sci e snowboard)
• AQUALUNG (prodotti per immersioni e snorkeling)
Opportunità commerciali
SCI / SCARPONI / ATTACCHI HEAD: PRESTAZIONI ECCELLENTI PER IL NOLEGGIO E LA VENDITA
La rete di distribuzione professionale HEAD garantisce una fornitura affidabile e puntuale dei propri prodotti, offrendo a rivenditori e operatori del noleggio il massimo livello di servizio e assistenza.
HEAD è sinonimo di soluzioni studiate appositamente per il noleggio sci e di prodotti di altissima qualità per la vendita. Molti dei principali noleggiatori di sci a livello mondiale scelgono HEAD, beneficiando dell’esperienza e della competenza maturate in anni di collaborazione con partner internazionali nel settore del noleggio.