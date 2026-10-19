Heid Antriebstechnik GmbH & Co KG
Informazioni
L’azienda austriaca HEID Antriebstechnik GmbH & Co KG produce freni e frizioni per applicazioni in campo industriale.
L’azienda austriaca HEID Antriebstechnik GmbH & Co KG produce freni e frizioni per applicazioni in campo industriale.
Gruppi target di interesse sono:
• Ingegneria meccanica: ingegneria meccanica generale e macchine utensili
• Apparecchiature per la nautica: frizioni per argani di imbarcazioni, di salpamento e per ...
Per prendere contatto
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Sede
Heid Antriebstechnik GmbH & Co KG
Ernstbrunner Straße 35
2000 Stockerau
Austria
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