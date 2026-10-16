Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Informazioni
Una fusione tra passato e presente, tra arte e gusto: vi invitiamo a scoprire la particolare atmosfera del lussuoso hotel Ambassador, nel cuore di Vienna. L’hotel dalla lunga tradizione, ubicato all’interno del centro storico tra la Stephansplatz e l’Opera, è il punto di partenza ideale per i visitatori della ...
Per prendere contatto
Per prendere contatto
Sede
Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
Austria
1010 Wien
Austria