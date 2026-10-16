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Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH

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Una fusione tra passato e presente, tra arte e gusto: vi invitiamo a scoprire la particolare atmosfera del lussuoso hotel Ambassador, nel cuore di Vienna. L’hotel dalla lunga tradizione, ubicato all’interno del centro storico tra la Stephansplatz e l’Opera, è il punto di partenza ideale per i visitatori della ...

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Sede

Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
Austria
+431961610
+4315132999
office@ambassador.at
http://www.ambassador.at
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