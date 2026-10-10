ILF Consulting Engineers
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Il Gruppo ILF è una società di ingegneria e consulenza indipendente, attiva a livello internazionale, che supporta i propri clienti nella realizzazione di progetti industriali e infrastrutturali complessi e tecnicamente impegnativi.
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