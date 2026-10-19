Kraus & Naimer Produktion GmbH
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Kraus & Naimer è da molti anni un'azienda trainante nel settore della tecnologia elettrica e degli interruttori. L'elevato grado di integrazione verticale, la semplice struttura dei prodotti, il know-how pluriennale, certificazioni mondiali e soluzioni flessibili basate sull'esclusiva struttura modulare rendono Kraus ...
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Kraus & Naimer s.r.l.
Via Terracini, 9
24047 Treviglio BG
Italia
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Sede
Kraus & Naimer Produktion GmbH
Schumanngasse 39
1180 Wien
Austria
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