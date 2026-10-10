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Kuhn Baumaschinen GmbH

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Il gruppo KUHN opera nei settori aziendali strategici di macchine edili, macchinari usati e tecnologia di carico.
Il gruppo KUHN, con filiali estere in Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Bosnia, Slovenia, Polonia, Svizzera e Germania, è un partner affidabile nei settori dell'edilizia, dei trasporti, dello ...

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Kuhn Baumaschinen GmbH
Kuhn Straße 1
5301 Eugendorf
Austria
+43622582060
+4362258206191
office@kuhn.at
http://www.kuhn.at
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