Kuhn Baumaschinen GmbH
Informazioni
Il gruppo KUHN opera nei settori aziendali strategici di macchine edili, macchinari usati e tecnologia di carico.
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Il gruppo KUHN, con filiali estere in Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Bosnia, Slovenia, Polonia, Svizzera e Germania, è un partner affidabile nei settori dell'edilizia, dei trasporti, dello ...
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Kuhn Baumaschinen GmbH
Kuhn Straße 1
5301 Eugendorf
Austria
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