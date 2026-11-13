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Hexagon | NEXTSENSE

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In qualità di leader tecnologico mondiale, NEXTSENSE ha sviluppato il principio brevettato CALIPRI. La misurazione dei profili senza contatto e l’ispezione delle superfici con correzione automatica dell'inclinazione e della rotazione escludono completamente l'intervento umano.

I sistemi di misura e di ispezione ...

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