Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Informazioni
La OeKB (Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft) è l'agenzia di credito all'esportazione (ECA) ufficiale dell'Austria e sostiene gli esportatori austriaci e i loro clienti stranieri.
La OeKB (Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft) è l'agenzia di credito all'esportazione (ECA) ufficiale dell'Austria e sostiene gli esportatori austriaci e i loro clienti stranieri.
La OeKB offre finanziamenti a lungo termine con tassi di interesse molto interessanti per l'acquisto di beni d'investimento ...
Per prendere contatto
Per prendere contatto
Sede
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
Austria
1010 Wien
Austria