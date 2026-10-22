Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
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Filiali in questo paese
00049 Velletri RM
Italia
Sede
1010 Wien
Austria
4021 Linz
Austria
Profilo aziendale
L'azienda austriaca a conduzione familiare Plasser & Theurer, da oltre 70 anni punto di riferimento nel settore della costruzione di binari, ha già fornito 17'800 macchine in 110 Paesi, consolidandosi come pioniere nelle costruzioni ferroviarie. Il suo assortimento di macchine copre praticamente tutti i processi necessari per la manutenzione, la costruzione e la modifica dei binari ferroviari. Grazie alla collaborazione con 22 aziende partner, l'organizzazione di assistenza globale garantisce una durata di vita decennale dei prodotti. Le nuove tecnologie si caratterizzano per una gestione semplificata, supportata dall'intelligenza artificiale, per le soluzioni end-to-end e per i loro azionamenti ecologici.
Opportunità commerciali
ESPORTAZIONE DI MACCHINE PER LA COSTRUZIONE DI BINARI
Plasser & Theurer offre macchine e sistemi per la costruzione e la manutenzione dei binari ferroviari:
• Rincalzatura
• Profilatrici della massicciata
• Stabilizzatrici e compattatrici
• Risanatrici della massicciata
• Risanatrici della piattaforma
• Logistica dei materiali
• Macchine per la costruzione ed il rinnovamento dei binari
• Macchine per la posa ed il rinnovamento degli scambi
• Macchine per il trattamento in opera delle rotaie • Veicoli di rilievo
• Nuova posa delle catenarie
• Carrelli rotabili per lavori di manutenzione
• Lavori speciali