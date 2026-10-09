PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
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Sede
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Austria
Profilo aziendale
PÖTTINGER Entsorgungstechnik è un produttore leader di macchinari per l'industria del riciclo e dello smaltimento dei rifiuti, nonché un fornitore di servizi tecnici nel campo delle saracinesche e delle tecnologie di carico e scarico.
L'azienda familiare tradizionale offre soluzioni di prodotto personalizzate, come compattatori e coclee, che aiutano a ridurre i costi di trasporto e di logistica. Con prodotti innovativi e sostenibili e tecnologie intelligenti, PÖTTINGER punta sull'alta qualità e su partnership a lungo termine e si sta impegnando per plasmare il futuro della gestione dei rifiuti in tutto il mondo.
La piattaforma Falconic può essere utilizzata per monitorare le flotte di container 24/7, per controllare i livelli di riempimento in tempo reale e per automatizzare i cicli di raccolta.
Opportunità commerciali
Sistemi, prodotti e soluzioni personalizzate per la gestione dei rifiuti
Pöttinger è alla ricerca di clienti finali tra aziende di smaltimento dei rifiuti, aziende di smaltimento dei rifiuti urbani e responsabili comunali, gestori di impianti di compostaggio ed esperti nel campo delle energie rinnovabili.
La gamma di prodotti Pöttinger comprende: compattatori, compattatori con saracinesca di pesatura integrata, compattatori a vite, impianti di biogas, compattatori di balle e impianti di bricchettatura.