PÖTTINGER Entsorgungstechnik è un produttore leader di macchinari per l'industria del riciclo e dello smaltimento dei rifiuti, nonché un fornitore di servizi tecnici nel campo delle saracinesche e delle tecnologie di carico e scarico.

L'azienda familiare tradizionale offre soluzioni di prodotto personalizzate, come compattatori e coclee, che aiutano a ridurre i costi di trasporto e di logistica. Con prodotti innovativi e sostenibili e tecnologie intelligenti, PÖTTINGER punta sull'alta qualità e su partnership a lungo termine e si sta impegnando per plasmare il futuro della gestione dei rifiuti in tutto il mondo.

La piattaforma Falconic può essere utilizzata per monitorare le flotte di container 24/7, per controllare i livelli di riempimento in tempo reale e per automatizzare i cicli di raccolta.



Compattatore © PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH