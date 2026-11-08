Redbloc | Redblocsystems GmbH
Redblocsystems offre sistemi prefabbricati altamente redditizi che si ripagano in tempi rapidissimi. I sistemi parete di qualità eccellente possono essere realizzati con la massima efficienza e redditività in laterizio, pietra arenaria calcarea, calcestruzzo aerato autoclavato, calcestruzzo e altri materiali da ...
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4600 Wels
Austria
Profilo aziendale
Redblocsystems offre sistemi prefabbricati altamente redditizi che si ripagano in tempi rapidissimi. I sistemi parete di qualità eccellente possono essere realizzati con la massima efficienza e redditività in laterizio, pietra arenaria calcarea, calcestruzzo aerato autoclavato, calcestruzzo e altri materiali da costruzione minerali.
I vantaggi offerti:
- comprovata tecnologia dei prefabbricati
- produzione "just-in-time"
- alta qualità e precisione
- ritagli esatti (pendenze del tetto, finestre, ecc.)
- tempi di costruzione brevi
- costi calcolabili
- possibilità di realizzare qualsiasi tipo di edificio
Redblocsystems abbina gli eccezionali vantaggi di una costruzione solida, in termini di qualità abitativa, sostenibilità, isolamento termico e acustico, all’incremento dell'efficienza proprio di una costruzione prefabbricata.
Opportunità commerciali
IL FUTURO DEL SETTORE EDILE. EFFICIENTE E COMPLETAMENTE AUTOMATICO.
Redblocsystems offre sistemi chiavi in mano, completamente automatizzati e semiautomatici, per la prefabbricazione di elementi parete. I pezzi finiti sono realizzati su misura. Tutte le forme speciali come tetti inclinati, canalette, aperture per finestre e porte, vengono realizzate in modo completamente automatico.
Redblocsystems dispone delle necessarie approvazioni strutturali e offre il proprio know-how nell'ambito della concessione di licenze. Redblocsystems offre una soluzione lungimirante alla mancanza di manodopera qualificata e contribuisce all’incremento della produttività nel settore edile.
I destinatari sono i produttori di materiali da costruzione e le imprese edili.