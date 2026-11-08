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Redbloc | Redblocsystems GmbH

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Redblocsystems offre sistemi prefabbricati altamente redditizi che si ripagano in tempi rapidissimi. I sistemi parete di qualità eccellente possono essere realizzati con la massima efficienza e redditività in laterizio, pietra arenaria calcarea, calcestruzzo aerato autoclavato, calcestruzzo e altri materiali da ...

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Redbloc | Redblocsystems GmbH
Eferdingerstraße 175
4600 Wels
Austria
info@redblocsystems.com
https://www.redblocsystems.com
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Profilo aziendale

Redblocsystems offre sistemi prefabbricati altamente redditizi che si ripagano in tempi rapidissimi. I sistemi parete di qualità eccellente possono essere realizzati con la massima efficienza e redditività in laterizio, pietra arenaria calcarea, calcestruzzo aerato autoclavato, calcestruzzo e altri materiali da costruzione minerali.

I vantaggi offerti:
- comprovata tecnologia dei prefabbricati
- produzione "just-in-time"
- alta qualità e precisione
- ritagli esatti (pendenze del tetto, finestre, ecc.)
- tempi di costruzione brevi
- costi calcolabili
- possibilità di realizzare qualsiasi tipo di edificio

Redblocsystems abbina gli eccezionali vantaggi di una costruzione solida, in termini di qualità abitativa, sostenibilità, isolamento termico e acustico, all’incremento dell'efficienza proprio di una costruzione prefabbricata.

Immagine del prodotto
© Redbloc | Redblocsystems GmbH
Immagine del prodotto
© Redbloc | Redblocsystems GmbH
Opportunità commerciali

Opportunità commerciali

IL FUTURO DEL SETTORE EDILE. EFFICIENTE E COMPLETAMENTE AUTOMATICO.

Redblocsystems offre sistemi chiavi in mano, completamente automatizzati e semiautomatici, per la prefabbricazione di elementi parete. I pezzi finiti sono realizzati su misura. Tutte le forme speciali come tetti inclinati, canalette, aperture per finestre e porte, vengono realizzate in modo completamente automatico.

Redblocsystems dispone delle necessarie approvazioni strutturali e offre il proprio know-how nell'ambito della concessione di licenze. Redblocsystems offre una soluzione lungimirante alla mancanza di manodopera qualificata e contribuisce all’incremento della produttività nel settore edile.

I destinatari sono i produttori di materiali da costruzione e le imprese edili.

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