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STRABAG AG

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L’attività di STRABAG Water Technologies è incentrata sulla realizzazione di impianti per il trattamento dell'acqua potabile e delle acque reflue, impianti semplici per il trattamento dei rifiuti solidi, compresa la costruzione e la chiusura di discariche nei Paesi CEE/SEE e in determinati paesi extra-UE.

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