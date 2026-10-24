STRABAG AG
Informazioni
L’attività di STRABAG Water Technologies è incentrata sulla realizzazione di impianti per il trattamento dell'acqua potabile e delle acque reflue, impianti semplici per il trattamento dei rifiuti solidi, compresa la costruzione e la chiusura di discariche nei Paesi CEE/SEE e in determinati paesi extra-UE.
Settore
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Sede
STRABAG AG
Donau-City-Straße 9
1220 Wien
Austria
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STRABAG AG
Ortenburgerstraße 27
9800 Spittal an der Drau
Austria
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STRABAG AG
Wiener Straße 24
3382 Loosdorf
Austria
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STRABAG AG
Westbahnstrasse 62/1
4614 Marchtrenk
Austria
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