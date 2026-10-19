TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH
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Sede
4910 Ried im Innkreis
Austria
Profilo aziendale
Dal 1959 TEAM 7 si dedica all'arte di arredare con il legno. L'azienda coniuga la bellezza dei materiali naturali con l'artigianato austriaco e un design d'interni di alto livello per creare mobili in legno naturale che conferiscono calore ed eleganza agli spazi abitativi moderni.
Nulla di speciale nasce dalla produzione di massa. Per questo TEAM 7 realizza mobili su commissione e su misura, in grado di soddisfare le esigenze personali e di integrarsi perfettamente nell’architettura degli spazi abitativi. Non esistono praticamente limiti alla progettazione personalizzata, che si tratti di cucine, sale da pranzo, soggiorni, camere da letto o camerette per bambini.
Opportunità commerciali
TEAM 7 - L'arte di abitare con il legno
Rivenditori specializzati in arredo/interior designer come partner commerciali per mobili e cucine su misura in puro legno naturale, made in Austria.
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