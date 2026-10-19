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TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH

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Dal 1959 TEAM 7 si dedica all'arte di arredare con il legno.

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TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH
TEAM-7-Platz 1
4910 Ried im Innkreis
Austria
+4377529770
info@team7.at
https://www.team7-home.com
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Informazioni sull'azienda

Profilo aziendale

Dal 1959 TEAM 7 si dedica all'arte di arredare con il legno. L'azienda coniuga la bellezza dei materiali naturali con l'artigianato austriaco e un design d'interni di alto livello per creare mobili in legno naturale che conferiscono calore ed eleganza agli spazi abitativi moderni.

Nulla di speciale nasce dalla produzione di massa. Per questo TEAM 7 realizza mobili su commissione e su misura, in grado di soddisfare le esigenze personali e di integrarsi perfettamente nell’architettura degli spazi abitativi. Non esistono praticamente limiti alla progettazione personalizzata, che si tratti di cucine, sale da pranzo, soggiorni, camere da letto o camerette per bambini.

Immagine del prodotto
© TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH
Immagine del prodotto
© TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH
Opportunità commerciali

Opportunità commerciali

TEAM 7 - L'arte di abitare con il legno

Rivenditori specializzati in arredo/interior designer come partner commerciali per mobili e cucine su misura in puro legno naturale, made in Austria.
Novità 2026: set tavolo-sedie nya e credenza nya, scaffalatura filigno

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