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TEST-FUCHS GmbH

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TEST-FUCHS Aerospace Systems, divisione del gruppo TEST-FUCHS, opera a livello internazionale e si occupa di sviluppo, qualificazione, produzione e manutenzione di prodotti funzionali per l'industria aerospaziale civile e militare.

Si occupa principalmente di hardware e software in componenti e sistemi meccanici, ...

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