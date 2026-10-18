TEST-FUCHS GmbH
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TEST-FUCHS Aerospace Systems, divisione del gruppo TEST-FUCHS, opera a livello internazionale e si occupa di sviluppo, qualificazione, produzione e manutenzione di prodotti funzionali per l'industria aerospaziale civile e militare.
TEST-FUCHS Aerospace Systems, divisione del gruppo TEST-FUCHS, opera a livello internazionale e si occupa di sviluppo, qualificazione, produzione e manutenzione di prodotti funzionali per l'industria aerospaziale civile e militare.
Si occupa principalmente di hardware e software in componenti e sistemi meccanici, ...
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TEST-FUCHS GmbH
Test-Fuchs-Straße 1-5
3812 Groß-Siegharts
Austria
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