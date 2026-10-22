Tiroler Rohre GmbH
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Sede
6060 Hall in Tirol
Austria
Profilo aziendale
Tiroler Rohre GmbH (TRM) sviluppa, produce e commercializza sistemi di tubazioni e pali di alta qualità in ghisa duttile per il trasporto dell’acqua e per il genio civile speciale.
I suoi prodotti si distinguono per elevate prestazioni, lunga durata e robustezza. Presentano inoltre significativi vantaggi sotto il profilo ecologico ed economico. Grazie alle proprietà della ghisa duttile e alla consolidata competenza applicativa nei diversi ambiti di utilizzo, Tiroler Rohre GmbH è in grado di affrontare con successo anche condizioni operative estreme.
I campi di applicazione dei sistemi di tubazioni in ghisa duttile sono molteplici:
• approvvigionamento di acqua potabile
• sistemi di smaltimento delle acque reflue
• condotte per turbine
• impianti di innevamento
• reti di acqua antincendio
• tecnologie trenchless
Opportunità commerciali
Sistemi di tubazioni per acquedotti di alta qualità in ghisa duttile
Tiroler Rohre GmbH, azienda storica situata nel cuore delle Alpi, è alla ricerca di nuovi partner commerciali e prevede l’espansione delle proprie attività nei seguenti settori:
• approvvigionamento di acqua potabile e trattamento delle acque reflue
• tecnologie trenchless
• impianti di innevamento
• piccoli impianti idroelettrici
• sistemi antincendio
• industria mineraria