Werner & Weber GmbH
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La ditta Werner & Weber si occupa da oltre 30 anni dello sviluppo e della realizzazione di prodotti innovativi per la raccolta di rifiuti nonché della progettazione e della vendita di impianti per lo smaltimento. L'assortimento comprende presse per rifiuti mobili e stazionarie per la distruzione in container, stazioni ...
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Sede
Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
Austria
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