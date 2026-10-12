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Werner & Weber GmbH

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La ditta Werner & Weber si occupa da oltre 30 anni dello sviluppo e della realizzazione di prodotti innovativi per la raccolta di rifiuti nonché della progettazione e della vendita di impianti per lo smaltimento. L'assortimento comprende presse per rifiuti mobili e stazionarie per la distruzione in container, stazioni ...

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Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
Austria
+4315449240
+4315449220
infoline@werner-weber.com
http://www.werner-weber.com
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