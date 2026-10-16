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WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG

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WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG è leader mondiale nel settore della lavorazione completa. WFL è l'unico produttore al mondo che si concentra esclusivamente sulla produzione di centri multifunzionali di tornitura, foratura e fresatura.

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WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG
Wahringerstraße 36
4030 Linz
Austria
+4373269130
+4373269138172
office@wfl.at
https://www.wfl.at/
vCard
Informazioni sull'azienda

Profilo aziendale

Nell'industria aerospaziale sono comuni piccoli lotti di pezzi complessi realizzati con metalli altamente resistenti al calore. In questo caso sono particolarmente richieste la massima precisione e una produzione affidabile delle geometrie complesse. Le molteplici sfide tecnologiche di questi processi di lavorazione richiedono solitamente soluzioni appositamente adattate. Nessun'altra macchina è in grado di attuare il concetto di lavorazione completa meglio di una MILLTURN di WFL.

Edificio aziendale
© WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG
Immagine del prodotto
© WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG
Opportunità commerciali

Opportunità commerciali

Centri di lavorazione completi

Centri di tornitura-foratura-fresatura (MILLTURN)

Fornitura di soluzioni di lavorazione chiavi in mano di alta gamma grazie alla lavorazione completa con il concetto di macchina più moderno e stabile al mondo.
Modernizzazione di officine di produzione convenzionali con produzione decentralizzata grazie all'utilizzo di un'unica macchina MILLTURN e alla lavorazione combinata di tornitura, foratura e fresatura con foratura profonda, tornitura interna senza vibrazioni con barre di foratura di lunghezza compresa tra 1000 e 2500 mm e misurazione dei pezzi nell'ordine dei μ.

Immagine del prodotto
© WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG