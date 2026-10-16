WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG
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Sede
4030 Linz
Austria
Profilo aziendale
Nell'industria aerospaziale sono comuni piccoli lotti di pezzi complessi realizzati con metalli altamente resistenti al calore. In questo caso sono particolarmente richieste la massima precisione e una produzione affidabile delle geometrie complesse. Le molteplici sfide tecnologiche di questi processi di lavorazione richiedono solitamente soluzioni appositamente adattate. Nessun'altra macchina è in grado di attuare il concetto di lavorazione completa meglio di una MILLTURN di WFL.
Opportunità commerciali
Centri di lavorazione completi
Centri di tornitura-foratura-fresatura (MILLTURN)
Fornitura di soluzioni di lavorazione chiavi in mano di alta gamma grazie alla lavorazione completa con il concetto di macchina più moderno e stabile al mondo.
Modernizzazione di officine di produzione convenzionali con produzione decentralizzata grazie all'utilizzo di un'unica macchina MILLTURN e alla lavorazione combinata di tornitura, foratura e fresatura con foratura profonda, tornitura interna senza vibrazioni con barre di foratura di lunghezza compresa tra 1000 e 2500 mm e misurazione dei pezzi nell'ordine dei μ.