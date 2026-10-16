Wiesner-Hager Möbel Gesellschaft m.b.H.
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Sede
4950 Altheim
Austria
1010 Wien
Austria
Profilo aziendale
La digitalizzazione, il cambiamento culturale all'interno delle organizzazioni e la decentralizzazione del lavoro, con forme sempre più ibride, stanno trasformando radicalmente il significato dell'ufficio. Wiesner-Hager ritiene quindi che il proprio compito principale sia quello di trasformare gli uffici tradizionali in spazi moderni dedicati alla collaborazione e alle nuove forme di lavoro.
L'offerta di servizi comprende i settori di consulenza per uffici, architettura d'interni e arredamento – servizi che confluiscono nella progettazione e nella realizzazione di uffici, spazi per eventi, così come strutture scolastiche e sanitarie.
Opportunità commerciali
Mobili per ufficio, sedie da ufficio, sedie e tavoli per ambienti commerciali
In qualità di fornitore a livello europeo di arredi per uffici e grandi progetti, l'azienda Wiesner-Hager desidera entrare in contatto con rivenditori specializzati (B2B), architetti, interior designer e clienti finali B2B.
Per ulteriori informazioni: https://www.wiesner-hager.com/de/kontakt