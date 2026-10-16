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Wiesner-Hager Möbel Gesellschaft m.b.H.

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Obiettivo principale di Wiesner-Hager è quello di trasformare i classici uffici in spazi moderni dedicati alla collaborazione e al lavoro creativo.

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La digitalizzazione, il cambiamento culturale all'interno delle organizzazioni e la decentralizzazione del lavoro, con forme sempre più ibride, stanno trasformando radicalmente il significato dell'ufficio. Wiesner-Hager ritiene quindi che il proprio compito principale sia quello di trasformare gli uffici tradizionali in spazi moderni dedicati alla collaborazione e alle nuove forme di lavoro.

L'offerta di servizi comprende i settori di consulenza per uffici, architettura d'interni e arredamento – servizi che confluiscono nella progettazione e nella realizzazione di uffici, spazi per eventi, così come strutture scolastiche e sanitarie.

Immagine del prodotto
© Wiesner-Hager Möbel Gesellschaft m.b.H.
Opportunità commerciali

Opportunità commerciali

Mobili per ufficio, sedie da ufficio, sedie e tavoli per ambienti commerciali

In qualità di fornitore a livello europeo di arredi per uffici e grandi progetti, l'azienda Wiesner-Hager desidera entrare in contatto con rivenditori specializzati (B2B), architetti, interior designer e clienti finali B2B.

Per ulteriori informazioni: https://www.wiesner-hager.com/de/kontakt

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