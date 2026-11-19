L'Austria al 14° Forum Internazionale dell'Edilizia in Legno
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Lazise (Verona)
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Il FORUM HOLZBAU (Forum dell’Edilizia in Legno) è stato fondato oltre 30 anni fa da docenti e ricercatori di primo piano delle università di Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Canada con l'obiettivo di promuovere il trasferimento di conoscenze, competenze e innovazioni tecnologiche nel settore delle costruzioni in legno.
La prossima edizione, che si svolgerà il 10 e 11 marzo 2027 a Lazise sul Garda, ospiterà una rassegna di aziende austriache specializzate nelle costruzioni in legno, offrendo una panoramica delle più avanzate soluzioni e tecnologie sviluppate dal comparto austriaco.
L'evento rappresenta un'importante occasione di aggiornamento e networking per progettisti, architetti, ingegneri, imprese e operatori del settore interessati a conoscere le più recenti innovazioni in materia di progettazione, sostenibilità, efficienza energetica e prestazioni strutturali degli edifici in legno.