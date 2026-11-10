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Incontra aziende austriache agli eventi

INTERALPIN 2027 Innsbruck | Il tuo pacchetto VIP gratuito

ADVANTAGE AUSTRIA Italia invita alla fiera delle tecnologie alpine come ospite VIP
© Advantage Austria
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ADVANTAGE AUSTRIA Italia invita aziende e professionisti italiani a partecipare a INTERALPIN 2027, la principale fiera internazionale dedicata alle tecnologie alpine.

 

In qualità di ospite VIP potrà usufruire dei seguenti servizi gratuiti (fino a esaurimento posti):

  • Ingresso VIP alla fiera per tutta la durata di INTERALPIN (pranzo incluso)
  • Fino a 3 pernottamenti in hotel a Innsbruck
  • Incontri esclusivi B2Match con aziende austriache il 19 aprile 2027 (ore 13:00-19:00)
  • Possibilità di partecipare alla Cerimonia ufficiale di apertura e all'Opening Gala

 

INTERALPIN rappresenta il principale punto d'incontro internazionale per gestori di impianti, stazioni sciistiche, produttori, progettisti, operatori del turismo montano e fornitori di tecnologie alpine.

 

L'iniziativa offre un'opportunità unica per sviluppare nuovi contatti commerciali, conoscere le ultime innovazioni del settore e incontrare potenziali partner austriaci.

 

Per usufruire del pacchetto VIP è richiesta la prenotazione di almeno 5 incontri B2Match tramite l'apposita piattaforma online.

 

I posti disponibili sono limitati.

 

Per maggiori informazioni:

ADVANTAGE AUSTRIA Padova
T 049 098 7900
E padova@advantageaustria.org

 