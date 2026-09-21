Nel cuore della Packaging Valley 

Il 16 e 17 settembre ADVANTAGE AUSTRIA Italia ha accompagnato una delegazione di aziende austriache nella Packaging Valley dell'Emilia-Romagna, uno dei principali hub mondiali del settore packaging, nell'ambito dell'evento Future of Packaging in Italy.

La missione ha offerto un'occasione concreta per approfondire le principali sfide e tendenze del comparto, con particolare attenzione a innovazione, sostenibilità e sviluppo tecnologico, oltre a favorire nuovi contatti e collaborazioni tra imprese italiane e austriache.



Il programma ha incluso visite e incontri con realtà d'eccellenza come IMA Group, Sidel e CIPACK - Università di Parma, nonché momenti di confronto con i principali attori dell'ecosistema regionale grazie alla collaborazione di ART-ER, UCIMA, Clust-ER Meccatronica e Motoristica, Legacoop Emilia-Romagna e CNA Emilia-Romagna.

Un'esperienza che ha rafforzato il dialogo tra Austria e Italia e messo in luce il ruolo strategico della Packaging Valley come motore di innovazione a livello internazionale.

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