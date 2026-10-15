Trasporti e viabilità

Le norme di circolazione e la segnaletica stradale austriache sono conformi a quelle degli altri paesi europei. In Austria, tutte le autostrade e superstrade sono soggette a pedaggio.
Disposizioni per gli autoveicoli
Non sono richiesti documenti doganali per il passaggio della frontiera dell'autoveicolo.
In Austria è permesso guidare un'automobile con una patente di guida straniera per la durata di un anno e sono riconosciute tutte le patenti rilasciate nei paesi SEE e nei paesi membri dell'UE. Coloro che provengono da altri paesi necessitano di una patente internazionale, sempre che non sussista un accordo apposito tra l'Austria e il loro paese d'origine. In alternativa, è sufficiente una traduzione in tedesco della propria patente di guida. Per ricevere maggiori informazioni rivolgersi agli automobilclub locali ÖAMTC e ARBÖ. Gli autoveicoli stranieri dovranno esibire sulla parte posteriore la sigla del paese d'origine. Oltre al carburante contenuto nel serbatoio, all'arrivo in Austria, è permesso trasportare ulteriori 10 litri esentasse all'interno di una tanica. I cittadini residenti in paesi extracomunitari potranno circolare liberamente con la propria auto all'interno dello spazio europeo per un periodo di 6 mesi senza essere soggetti ad alcuna imposizione tributaria.
Alla fine del soggiorno in Austria, il veicolo dovrà lasciare il paese nelle stesse condizioni in cui vi è entrato.
Limiti di velocità
Velocità massime consentite (salvo diversa segnalazione):
Automobili e motociclette:
- sulle strade provinciali: 100 km/h
- sulle autostrade: 130 km/h
- nei centri abitati: tra i cartelli di località: 50 km/h
Camper fino a 3.500 kg:
- nei centri abitati: 50 km/h
- sulle strade provinciali: 100 km/h
- sulle autostrade: 130 km/h
Automobili con rimorchio leggero (fino a 750 kg), veicolo trainante fino ad un peso massimo consentito di 3,5 t:
- nei centri abitati: 50 km/h
- sulle autostrade e strade provinciali: 100 km/h
Automobili con rimorchio superiore a 750 kg (veicolo trainante e rimorchio per un peso massimo consentito di 3,5 t):
- nei centri abitati: 50 km/h
- sulla strade provinciali: 80 km/h
- sulle autostrade: 100 km/h
Autobus:
- nei centri abitati: 50 km/h
- sulle strade provinciali: 80 km/h
- sulle autostrade: 100 km/h (tra le 22.00 e le 5.00; su alcune autostrade non possono essere superati i 90 km/h).
Corsia di emergenza obbligatoria
Dal 1 gennaio 2012 sulle autostrade e superstrade austriache vige l’obbligo di creare una corsia di emergenza in caso di formazione di code. La corsia di emergenza permette ai veicoli di soccorso di raggiungere velocemente il luogo dell’incidente.
Obbligo del giubbotto retroriflettente
Sulle strade austriache, tra i cartelli di località, vige l'obbligo di giubbotto retroriflettente. Ciò significa che gli automobilisti sono tenuti a portare con sé il giubbotto retroriflettente e ad indossarlo in caso di sosta sulla carreggiata a causa di incidente o guasto al veicolo. Si tratta di un duplice obbligo che può comportare un doppio sanzionamento. Durante i controlli da parte dell'autorità stradale può essere richiesta l'esibizione del giubbotto retroriflettente.
Bambini in auto
Bambini di età inferiore ai 14 anni che non superino il metro e mezzo di altezza possono viaggiare solo se accomodati negli appositi seggiolini per bambini. Nelle automobili e nelle station wagon (anche nei cosiddetti "minibus") non può viaggiare più di un bambino per sedile, rispettando le norme di sicuerezza relative all'età e alla statura.
Guida in stato di ebbrezza
Il limite massimo consentito di tasso alcolemico è 0,5 mg/ml. Il superamento di questo limite comporta il pagamento di una multa, in determinate circostanze è previsto anche il ritiro della patente.
Obbligo delle cinture di sicurezza
In Austria è obbligatorio allacciarsi le cinture di sicurezza.
Telefonare in auto
Durante la guida è permesso telefonare solo con un vivavoce che dovrà essere installato in modo che tutti i suoi componenti possano essere maneggiati con una sola mano e che non venga compromessa la sicurezza al volante.
Disposizioni per motociclisti
In Autria è obbligatorio indossare il casco su veicoli a due ruote ed esibire la vignetta. Per i motociclisti vige l’obbligo di tenere accesi anche nelle ore diurne i fari anabbaglianti e di munirsi del contrassegno prepagato (“Vignette”).
Carburante
Le stazioni di servizio austriache riforniscono di benzina normale (91 ottani), eurosuper (benzina senza piombo a 95 ottani) e superplus (benzina senza piombo a 98 ottani). La vendita di benzina con piombo è vietata; per i veicoli senza catalizzatore, presso i distributori di benzina sono disponibili additivi.
Incidente stradale, guasto
In caso di incidente stradale con danni a persone è obbligatorio esporre denuncia alla polizia, in caso di danni materiali lo è solo se non è stato possibile accertare l'identità degli occupanti l'altro veicolo. ÖAMTC e ARBÖ forniscono un servizio di soccorso stradale 24 ore su 24 che può essere richiesto da ogni automobilista (per i non iscritti è a pagamento).
|Numeri di emergenza (senza prefisso):
|Chiamata di emergenza europea
|112
|Pompieri
|122
|Polizia
|133
|Ambulanza/medico di guardia
|144
|Radiosoccorso
|141
|Soccorso alpino
|140
|Soccorso stradale ÖAMTC
|120
|Soccorso stradale ARBÖ
|123
Informazioni stradali
L'emittente radio Ö3 trasmette ogni 30 minuti informazioni relative alla circolazione su tutto il territorio nazionale e sulle principali vie di comunicazione dei paesi limitrofi. In casi di grave pericolo - per esempio guida contromano in autostrada - il programma radio si interrompe e viene stabilito un collegamento in diretta in tutte le altre emittenti radio ORF.
È possibile effettuare segnalazioni sul traffico 24 ore su 24 al numero 0800 600 601 (gratis in tutto il territorio nazionale). Il servizio di informazione a pagamento (al numero 0900 600 600). Ulteriori informazioni online sul sito oe3.ORF.at.
Austrian Airlines è la maggiore compagnia aerea austriaca e gestisce una rete di rotte a livello mondiale con ca. 130 destinazioni, particolarmente densa soprattutto nell’Europa centrale e orientale. Austrian Airlines è parte del gruppo Lufthansa e membro di Star Alliance.
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Arrivi dall'estero/Aeroporti internazionali
Gli aeroporti
forniscono collegamenti internazionali.
Tra questi aeroporti vengono effettuati voli nazionali giornalieri. (PDF, 0.4MB)
Informazioni sui voli: T.: +43 1 7007 22233
Servizio navetta dell'aeroporto di Vienna
Il City Airport Train (CAT) collega in soli 16 minuti l'aeroporto di Vienna con il centro città (stazione ferroviaria Wien Mitte). Orari
Sulla homepage dell'aeroporto di Vienna potrete trovare tutti gli orari e i prezzi della compagnia Vienna Airport Lines es e informazioni sui collegamenti del treno metropolitano (S-Bahn) e su taxi, autonoleggi e servizi navetta.
Le Ferrovie Austriache (ÖBB) e la WESTbahn offrono interessanti opzioni di acquisto di biglietti per viaggiare in treno attraverso l’Austria.
Lo sapevate che potete portare con Voi la Vostra automobile o la Vostra moto senza dover affrontare il faticoso viaggio in autostrada?
Treni auto accompagnate giornalieri
Trani auto accompagnate (Autoschleuse Tauernbahn)
Il servizio navetta dei Monti Tauri (Autoschleuse Tauernbahn ) delle Ferrovie Austriache trasporta la Vostra auto o moto attraverso il tunnel dei Monti Tauri (Böckstein - Mallnitz-Obervellach, 12 km).
Per ulteriori informazioni anche sulle condizioni di trasporto e sicurezza potete consultare la brochure „Autoschleuse Tauernbahn (PDF, 0.7MB) ” .
Informazioni
Per maggiori informazioni sugli orari e per effettuare prenotazioni potete visitare la pagina Ferrovie Federali austriache, chiamare il call center della ÖBB al numero +43 5 1717 o recarvi presso uno sportello della stazione, un'agezia di viaggi o un automobilclub
Se volete scoprire l'Austria, potete scegliere tra una grande varietà di mezzi di trasporto. Vi informiamo su tutte le possibilità a Vostra disposizione per viaggiare comodamente.
Navi
Sul Danubio sono presenti più operatori sui diversi tratti fluviali. Inoltre, sui laghi austriaci sono disponibili sia servizi di linea che turistici.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Autobus
La società di trasporti pubblici Österreichische Postbus AG effettua con le sue 800 linee circa 21.200 fermate in tutta l’Austria. Quasi tutte le località di interesse turistico possono essere raggiunte con l'autobus.
Informazioni sul servizio di trasporti su pullman in Austria
Taxi
Nelle principali città i taxi sono dotati di tassametro tarato dall'Autorità Comunale. La tariffa viene calcolata in base ai chilometri percorsi e alla durata della corsa. Informazioni sul servizio taxi a Vienna
Per le corse da Vienna all'aeroporto (si prega di specificare al momento della prenotazione "taxi dell'aeroporto") al prezzo della corsa viene sommato un importo di circa 18 euro per il ritorno del taxi.
I taxi dell'aeroporto sono pensati per effettuare esclusivamente corse da e verso l'aeroporto e sono a disposizione dei passeggeri all'aeroporto Schwechat. Devono essere prenotati con anticipo e applicano una tariffa fissa (bagagli inclusi) senza sovrapprezzo per la corsa a vuoto.
Teleferiche
Molte delle circa 3.000 funivie, seggiovie e skilift in funzione in Austria salgono fino a 3.000 m di altitudine.