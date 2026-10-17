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Admonter Holzindustrie AG

Predstavitev
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ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG je mednarodno podjetje s približno 280 zaposlenimi in letnim prometom ca. 69 milijonov EUR (2021), ki proizvaja visoko kakovostne izdelke iz naravnega lesa, pri čemer proizvodnja poteka izključno na lokaciji v Admontu.

Preprosto brezčasno - izdelki Admonter so povsem naravna izbira!
Glavna ...

Panoga

Stopite z nami v stik

Stopite z nami v stik

Sedež podjetja

Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539
8911 Admont
Avstrija
+43361333500
+4336133350117
info@admonter.at
http://www.admonter.com
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