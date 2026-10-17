Admonter Holzindustrie AG
Predstavitev
ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG je mednarodno podjetje s približno 280 zaposlenimi in letnim prometom ca. 69 milijonov EUR (2021), ki proizvaja visoko kakovostne izdelke iz naravnega lesa, pri čemer proizvodnja poteka izključno na lokaciji v Admontu.
ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG je mednarodno podjetje s približno 280 zaposlenimi in letnim prometom ca. 69 milijonov EUR (2021), ki proizvaja visoko kakovostne izdelke iz naravnega lesa, pri čemer proizvodnja poteka izključno na lokaciji v Admontu.
Preprosto brezčasno - izdelki Admonter so povsem naravna izbira!
Glavna ...
Stopite z nami v stik
Stopite z nami v stik
Sedež podjetja
Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539
8911 Admont
Avstrija
8911 Admont
Avstrija