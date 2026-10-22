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FH JOANNEUM Gesellschaft mbH

Predstavitev
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Cilj interdisciplinarne visokošolske ustanove za uporabne znanosti je, da z odličnimi sodelavci in sodelavkami pomembno prispeva k gospodarstvu in družbi ter skupaj oblikuje našo prihodnost.

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Panoga

Stopite z nami v stik

Stopite z nami v stik

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O podjetju

Profil podjetja

Cilj interdisciplinarne visokošolske ustanove za uporabne znanosti je, da z odličnimi sodelavci in sodelavkami pomembno prispeva k gospodarstvu in družbi ter skupaj oblikuje našo prihodnost.

Kot visokošolska ustanova prihodnosti FH JOANNEUM izobražuje praktično usmerjeno, znanstveno in pogumno.
FH JOANNEUM z izobraževanjem odpira nove perspektive.
FH JOANNEUM živi kakovost – v študiju, raziskovanju in medsebojnih odnosih.
FH JOANNEUM se razume kot visokošolska ustanova prihodnosti, ki študente pripravlja na izzive jutrišnjega dne, aktivno naslavlja ključne teme prihodnosti v poučevanju in raziskovanju ter z inovativnimi vsebinskimi in didaktičnimi izobraževalnimi koncepti oblikuje visokošolski prostor.

Učenci
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Poslovne priložnosti

Poslovne priložnosti

Študiraj na FH JOANNEUM

praktično usmerjeno, projektno orientirano in interdisciplinarno

Z več kot 50 dodiplomskimi in magistrskimi študijskimi programi v nemščini in deloma tudi v angleščini ter z individualno prilagojenimi programi nadaljnjega izobraževanja sodi FH JOANNEUM med vodilne ponudnike v terciarnem izobraževalnem sektorju v Avstriji.
FH JOANNEUM ponuja znanstveno utemeljeno, interdisciplinarno in praktično naravnano visokošolsko izobraževanje, pri čemer mednarodne študente in predavatelje ter sodelovanja z visokošolskimi ustanovami in podjetji v mednarodnem okolju prepoznava kot pomembno dodano vrednost.

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© FH JOANNEUM Gesellschaft mbH