© FH JOANNEUM Gesellschaft mbH

Cilj interdisciplinarne visokošolske ustanove za uporabne znanosti je, da z odličnimi sodelavci in sodelavkami pomembno prispeva k gospodarstvu in družbi ter skupaj oblikuje našo prihodnost.

Kot visokošolska ustanova prihodnosti FH JOANNEUM izobražuje praktično usmerjeno, znanstveno in pogumno.

FH JOANNEUM z izobraževanjem odpira nove perspektive.

FH JOANNEUM živi kakovost – v študiju, raziskovanju in medsebojnih odnosih.

FH JOANNEUM se razume kot visokošolska ustanova prihodnosti, ki študente pripravlja na izzive jutrišnjega dne, aktivno naslavlja ključne teme prihodnosti v poučevanju in raziskovanju ter z inovativnimi vsebinskimi in didaktičnimi izobraževalnimi koncepti oblikuje visokošolski prostor.