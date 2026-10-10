Binder + Co AG
Predstavitev
Binder + Co je mednarodno uspešno podjetje, specializirano za stroje in celostne sisteme za drobljenje, presejanje, mokro in toplotno obdelavo, sortiranje, pakiranje in paletiranje vseh vrst razsutega blaga.
Binder + Co je mednarodno uspešno podjetje, specializirano za stroje in celostne sisteme za drobljenje, presejanje, mokro in toplotno obdelavo, sortiranje, pakiranje in paletiranje vseh vrst razsutega blaga.
Avstrijsko podjetje iz Gleisdorfa je vodilno na svetovnem trgu na področju recikliranja stekla in presejalne ...
Stopite z nami v stik
Stopite z nami v stik
Sedež podjetja
Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
Avstrija
8200 Gleisdorf
Avstrija