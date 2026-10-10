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Binder + Co AG

Predstavitev
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Binder + Co je mednarodno uspešno podjetje, specializirano za stroje in celostne sisteme za drobljenje, presejanje, mokro in toplotno obdelavo, sortiranje, pakiranje in paletiranje vseh vrst razsutega blaga.

Avstrijsko podjetje iz Gleisdorfa je vodilno na svetovnem trgu na področju recikliranja stekla in presejalne ...

Panoga

Stopite z nami v stik

Stopite z nami v stik

Sedež podjetja

Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
Avstrija
+4331128000
+433112800300
office@binder-co.at
http://www.binder-co.com
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