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Binderholz GmbH

Predstavitev
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Lesnopredelovalno podjetje Binderholz je dobavitelj izdelkov iz masivnega lesa in inovativnih gradbenih rešitev.
Paleta izdelkov iz masivnega lesa vsebuje izdelke od žaganega lesa, profiliranega lesa, enoslojnih in večplastnih lepljenih plošč iz masivnega lesa, lepljenega laminiranega lesa do križno lepljenega lesa ...

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