Binderholz GmbH
Predstavitev
Lesnopredelovalno podjetje Binderholz je dobavitelj izdelkov iz masivnega lesa in inovativnih gradbenih rešitev.
Lesnopredelovalno podjetje Binderholz je dobavitelj izdelkov iz masivnega lesa in inovativnih gradbenih rešitev.
Paleta izdelkov iz masivnega lesa vsebuje izdelke od žaganega lesa, profiliranega lesa, enoslojnih in večplastnih lepljenih plošč iz masivnega lesa, lepljenega laminiranega lesa do križno lepljenega lesa ...
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Sedež podjetja
Binderholz GmbH
Zillertalstraße 39
6263 Fügen
Avstrija
6263 Fügen
Avstrija
Binderholz GmbH
Gewerbegebiet 2
5113 Sankt Georgen bei Salzburg
Avstrija
5113 Sankt Georgen bei Salzburg
Avstrija