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Franz Rübig & Söhne GmbH & Co KG

Predstavitev
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RÜBIG se je od leta 1946 razvil iz majhnega podjetja za utopno kovanje v mednarodno uspešen kompetenčni center za kovine.

RÜBIG kaljenje je strokovnjak za toplotno obdelavo jeklenih in aluminijevih materialov in nudi individualne rešitve pri strankinih specifičnih zahtevah za toplotno obdelavo.
RÜBIG tehnika naprav ...

Panoga

Stopite z nami v stik

Stopite z nami v stik

Sedež podjetja

Franz Rübig & Söhne GmbH & Co KG
Mitterhoferstraße 17
4600 Wels
Avstrija
+437242471350
+437242471352055
schmiede.vertrieb@rubig.com
http://www.rubig.com
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