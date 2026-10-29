Franz Rübig & Söhne GmbH & Co KG
Predstavitev
RÜBIG se je od leta 1946 razvil iz majhnega podjetja za utopno kovanje v mednarodno uspešen kompetenčni center za kovine.
RÜBIG se je od leta 1946 razvil iz majhnega podjetja za utopno kovanje v mednarodno uspešen kompetenčni center za kovine.
RÜBIG kaljenje je strokovnjak za toplotno obdelavo jeklenih in aluminijevih materialov in nudi individualne rešitve pri strankinih specifičnih zahtevah za toplotno obdelavo.
RÜBIG tehnika naprav ...
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Sedež podjetja
Franz Rübig & Söhne GmbH & Co KG
Mitterhoferstraße 17
4600 Wels
Avstrija
4600 Wels
Avstrija