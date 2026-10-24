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FRIES Kunststofftechnik GmbH

Predstavitev
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Fries razvija in proizvaja širok nabor inovativnih proizvodov, ki se tržijo na mednarodni ravni.

Panoga

Stopite z nami v stik

Stopite z nami v stik

Sedež podjetja

FRIES Kunststofftechnik GmbH
Schützenstraße 19
6832 Sulz
Avstrija
+4355224935
+4355224935209
info@fries.at
http://www.fries-kt.com
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